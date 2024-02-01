Тур: 23. Стадион: Брэмолл Лейн.
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Главный тренер: Уайлдер Крис
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Главный тренер: Эмери Унаи
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История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.18
|Арчер Камерон
|3
|0.14
|Хамер Густаво
|2
|0.09
|Макати Джон
|2
|0.09
|Бреретон Бен
|2
|0.09
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Богл Джейден
|1
|0.05
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.05
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|10
|0.45
|Бэйли Леон
|6
|0.27
|Соарес Дуглас
|6 (4)
|0.27
|Макгинн Джон
|5
|0.23
|Диаби Мусса
|4
|0.18
|Кэш Мэтти
|2
|0.09
|Дуран Джон
|2
|0.09
|Торрес Пау II
|2
|0.09
|Дендонкер Леандер
|1
|0.05
|Морено Алекс
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Рамси Джакоб
|1
|0.05
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Джек
|7
|0
|Ахмедходжич Анел
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Хамер Густаво
|6
|0
|Богл Джейден
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Арчер Камерон
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Астон Вилла
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
7
Шеффилд Юнайтед
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
2
Упущенные победы
1
27
Шеффилд Юнайтед
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Астон Вилла
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
7
39%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Забито
6
29
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
1
17%
2
7%
1-15
1
17%
6
21%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
1
17%
4
14%
46-60
1
17%
6
21%
61-75
2
33%
9
31%
76-90
Пропущено
29
12
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
3
25%
16-30
1
3%
2
17%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
7
24%
3
25%
61-75
8
28%
1
8%
76-90
Забито
19
44
6 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
1
5%
4
9%
1-15
1
5%
11
25%
16-30
4
21%
3
7%
31-45
1
5%
5
11%
46-60
4
21%
9
20%
61-75
8
42%
12
27%
76-90
Пропущено
54
30
21 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
6
11%
4
13%
1-15
9
17%
5
17%
16-30
6
11%
3
10%
31-45
8
15%
10
33%
46-60
11
20%
4
13%
61-75
14
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
193
517
1210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 39
|19
|18.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
2.6% (1)
Ничья
7.9% (3)
Астон Вилла
89.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (23)
Меньше
36.11% (13)
Обе команды забьют
Да
69.44% (25)
Нет
30.56% (11)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
52.6% (20)
0:2 Астон Вилла
15.8% (6)
0:1 Астон Вилла
10.5% (4)
1:1 Ничья
5.3% (2)
1:3 Астон Вилла
5.3% (2)
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