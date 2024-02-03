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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Генк
0:0
Второй тайм: 56'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
16' Желтая карточка
Морис Антони
25' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
53' Желтая карточка
Грошовски Патрик

Ход матча

16'
 
Морис Антони
25'
 
Бёрджесс Кристиан
53'
Грошовски Патрик
 
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
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Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
22
Соболь
Эдуард
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
14
Сор
Коллинс
90
Баа
Кристофер
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Генк
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.43

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.64
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.25
Арокодаре Толуваласе 6 0.25
Хейнен Бриан 5 (2) 0.21
Муньос Даниэль 5 0.21
Сор Коллинс 5 0.21
Зекири Анди 4 0.17
Эль-Ханнус Билаль 3 0.13
Фадера Алию 3 0.13
Кайембе Йорис 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 15 (1) 0.63
Нильссон Хокан 10 (3) 0.42
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.25
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.21
Лапуссен Лоик 3 0.13
Родригес Кевин II 3 0.13
Сайкс Росс 3 0.13
Терхо Каспер 2 0.08
Кастро-Монтес Алессио 1 0.04
Расмуссен Матиас 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Пейнтсил Джозеф 5 1
Куэста Карлос 5 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Артеага Херардо 2 1
Грошовски Патрик 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Эль-Уади Закария 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 7 0
Нильссон Хокан 6 0
Ванхутт Шарль 6 0
Макаллистер Кевин 5 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Морис Антони 1 1
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0

Результаты матчей

Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

10
4
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

15
29
Генк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

25
33

Голы по времени матча

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
8%
4
18%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
6
25%
5
23%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
38%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
1
6%
1
3%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
5
28%
9
31%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
4
22%
5
17%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

42
51
16 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 18
5 Не забивали 2
3
7%
5
10%
1-15
6
14%
12
24%
16-30
7
17%
13
25%
31-45
8
19%
8
16%
46-60
8
19%
5
10%
61-75
10
24%
8
16%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 17
5
19%
1
4%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
8
31%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2
Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1

Результаты матчей

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
4
1.5
10
2
6
5
2.5
5
7
2
9
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
7
4
3
9
2.5
4
7
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
2
12
11
1.5
17
6
9
14
2.5
9
14
3
20
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 24 17 5 2 51 - 25 56
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 0:0 24 9 10 5 44 - 24 37
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 0:0 12 4 7 1 24 - 12 19
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 12 7 4 1 22 - 13 25
2.
Генк
 0:0 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Грошовски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Бёрджесс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Морис Антони получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
3.50
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3.50
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2.40
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