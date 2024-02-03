Тур: 24. Стадион: Чегека Арена.
0:0
Второй тайм: 56'
0'
16' Желтая карточкаМорис Антони
25' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
53' Желтая карточкаГрошовски Патрик
Ход матча
16'
53'
14
Сор
Коллинс
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
32 Гомеш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Генк
Унион Сент-Жиллуаз
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.43
Среднее время на гол
60
37
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.64
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.25
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.25
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.21
|Муньос Даниэль
|5
|0.21
|Сор Коллинс
|5
|0.21
|Зекири Анди
|4
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.13
|Фадера Алию
|3
|0.13
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (1)
|0.63
|Нильссон Хокан
|10 (3)
|0.42
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.25
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|3
|0.13
|Родригес Кевин II
|3
|0.13
|Сайкс Росс
|3
|0.13
|Терхо Каспер
|2
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Пейнтсил Джозеф
|5
|1
|Куэста Карлос
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Артеага Херардо
|2
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Эль-Уади Закария
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Нильссон Хокан
|6
|0
|Ванхутт Шарль
|6
|0
|Макаллистер Кевин
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
Результаты матчей
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
10
4
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
15
29
Генк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
25
33
Голы по времени матча
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
8%
4
18%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
6
25%
5
23%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
38%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
1
6%
1
3%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
5
28%
9
31%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
4
22%
5
17%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Забито
42
51
16 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 18
5 Не забивали 2
3
7%
5
10%
1-15
6
14%
12
24%
16-30
7
17%
13
25%
31-45
8
19%
8
16%
46-60
8
19%
5
10%
61-75
10
24%
8
16%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 17
5
19%
1
4%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
8
31%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2
Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Результаты матчей
Генк
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Генк
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
74
102
65
57
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
57
74
39
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
1211
176
914
914
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|17
|5
|2
|51 - 25
|56
|2.
|23
|12
|9
|2
|44 - 26
|45
|3.
|23
|11
|8
|4
|48 - 21
|41
|4.
|23
|10
|9
|4
|40 - 28
|39
|5.
|23
|10
|8
|5
|42 - 22
|38
|6.
|0:0
|24
|9
|10
|5
|44 - 24
|37
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|23
|7
|10
|6
|29 - 33
|31
|9.
|23
|8
|5
|10
|27 - 29
|29
|10.
|24
|6
|7
|11
|36 - 45
|25
|11.
|24
|5
|10
|9
|22 - 34
|25
|12.
|24
|6
|6
|12
|31 - 40
|24
|13.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|16.
|24
|4
|6
|14
|17 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|0:0
|12
|4
|7
|1
|24 - 12
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 27
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6