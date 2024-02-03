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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Генк
0:1
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
16' Желтая карточка
Морис Антони
25' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
53' Желтая карточка
Грошовски Патрик
0:1
67' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
71' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
22
Соболь
Эдуард
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
14
Сор
Коллинс
90
Баа
Кристофер
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Генк
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.43

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.64
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.25
Арокодаре Толуваласе 6 0.25
Хейнен Бриан 5 (2) 0.21
Муньос Даниэль 5 0.21
Сор Коллинс 5 0.21
Зекири Анди 4 0.17
Эль-Ханнус Билаль 3 0.13
Фадера Алию 3 0.13
Кайембе Йорис 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 16 (1) 0.67
Нильссон Хокан 10 (3) 0.42
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.25
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.21
Лапуссен Лоик 3 0.13
Родригес Кевин II 3 0.13
Сайкс Росс 3 0.13
Терхо Каспер 2 0.08
Кастро-Монтес Алессио 1 0.04
Расмуссен Матиас 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Пейнтсил Джозеф 5 1
Куэста Карлос 5 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Эль-Уади Закария 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 7 0
Нильссон Хокан 7 0
Ванхутт Шарль 7 0
Макаллистер Кевин 5 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Морис Антони 1 1
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

10
4
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

15
29
Генк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

25
33

Голы по времени матча

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
25%
5
22%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
6
25%
3
13%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
6%
1
3%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
5
28%
9
31%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
4
22%
5
17%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

42
52
16 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 2
3
7%
5
10%
1-15
6
14%
12
23%
16-30
7
17%
13
25%
31-45
8
19%
8
15%
46-60
8
19%
6
12%
61-75
10
24%
8
15%
76-90

Пропущено

27
25
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 17
5
19%
1
4%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
26%
2
8%
61-75
8
30%
30%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2
Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1

Результаты матчей

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
10
2
6
6
2.5
5
7
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
22
2
12
12
1.5
17
7
9
15
2.5
9
15
3
21
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 24 18 4 2 52 - 25 58
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Бёрджесс Кристиан получил желтую карточку от судьи
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    • 16'
      Морис Антони получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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