Тур: 24. Стадион: Чегека Арена.
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМорис Антони
25' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
53' Желтая карточкаГрошовски Патрик
0:1
67' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
71' Желтая карточкаНильссон Хокан
90' Желтая карточкаВанхутт Шарль
90'+5
Ход матча
16'
53'
67'
71'
76'
90'
14
Сор
Коллинс
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
32 Гомеш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Генк
Унион Сент-Жиллуаз
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.43
Среднее время на гол
60
37
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.64
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.25
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.25
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.21
|Муньос Даниэль
|5
|0.21
|Сор Коллинс
|5
|0.21
|Зекири Анди
|4
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.13
|Фадера Алию
|3
|0.13
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (1)
|0.67
|Нильссон Хокан
|10 (3)
|0.42
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.25
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|3
|0.13
|Родригес Кевин II
|3
|0.13
|Сайкс Росс
|3
|0.13
|Терхо Каспер
|2
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Пейнтсил Джозеф
|5
|1
|Куэста Карлос
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Эль-Уади Закария
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Ванхутт Шарль
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
Результаты матчей
Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
10
4
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
15
29
Генк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
25
33
Голы по времени матча
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
25%
5
22%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
6
25%
3
13%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
6%
1
3%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
5
28%
9
31%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
4
22%
5
17%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Забито
42
52
16 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 2
3
7%
5
10%
1-15
6
14%
12
23%
16-30
7
17%
13
25%
31-45
8
19%
8
15%
46-60
8
19%
6
12%
61-75
10
24%
8
15%
76-90
Пропущено
27
25
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 17
5
19%
1
4%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
26%
2
8%
61-75
8
30%
30%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2
Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Результаты матчей
Генк
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Генк
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
75
102
66
57
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
57
75
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
222
1212
177
915
915
321
321
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6