Тур: 24. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ionut Coza
2:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
5'
1:0
45'
2:0
45'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
96
Папо
Джейсон
12
Relu
Stoian
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Denis Bordun
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.89
0.43
Среднее время на гол
101
210
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
160
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|8 (2)
|0.33
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.25
|Ионицэ Александру II
|5
|0.21
|Папо Джейсон
|5
|0.21
|Петрила Клаудиу
|4
|0.17
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.13
|Borisav Burmaz
|3
|0.13
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.38
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.17
|Фредерик
|3
|0.13
|Teles
|2
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.04
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Гонсалвес
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Andrei Rus
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Jonathan Cisse
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
5
Рапид Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Оцелул Галац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
14
6
Рапид Бухарест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Оцелул Галац
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
21
11
Голы по времени матча
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
12%
5
36%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
9
35%
2
14%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
4
57%
76-90
Забито
16
9
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
7
44%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
1
10%
8
50%
76-90
Забито
42
23
22 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
6
14%
5
22%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
12
29%
3
13%
31-45
4
10%
3
13%
46-60
5
12%
5
22%
61-75
11
26%
4
17%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
1
4%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
7
29%
29%
2
9%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
2
8%
12
52%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2
Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
6 раз 26%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
5 раз 22%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
83
210
56
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
57
47
210
110
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
1310
617
716
122
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|45 - 20
|50
|2.
|24
|12
|6
|6
|43 - 24
|42
|3.
|2:0
|24
|11
|9
|4
|42 - 26
|42
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|7.
|23
|8
|8
|7
|30 - 33
|32
|8.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|9.
|24
|6
|13
|5
|24 - 24
|31
|10.
|24
|9
|3
|12
|38 - 39
|30
|11.
|0:2
|24
|5
|13
|6
|23 - 25
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|13.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|14.
|23
|6
|7
|10
|28 - 39
|25
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|26 - 16
|23
|4.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|0:2
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|2:0
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|4.
|0:2
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8