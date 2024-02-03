Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Рапид Бухарест будет все-таки засчитан.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Рахмани Альбион получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Рапид Бухарест

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Джейсон Папо сделал результативную передачу.

47' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Jonathan Cisse получил желтую карточку от судьи

46' Танасе Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ламейра Жоао не смог попасть в створ ударом издали

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Джейсон Папо наказан за толчок Juri Cisotti

37' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

35' Borisav Burmaz не смог попасть в створ ударом издали

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Оооо... вот это был удар! Албу Кристиан должен был забить с этой позиции.

33' Албу Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Оня Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Borisav Burmaz оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Juri Cisotti не смог попасть в створ ударом издали

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Оооо... вот это был удар! Рушевич Анес должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Рушевич Анес . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч приостановлен из-за петард на поле

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Рахмани Альбион забивает ударом с правой ноги!

4' Джокович Дамьян пробует нанести удар издали, но Relu Stoian держит все под контролем

4' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Jonathan Cisse наказан за толчок Рахмани Альбион

2' Teles нанес удар, но тот был заблокирован.

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.