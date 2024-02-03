Тур: 24. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ionut Coza
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолРахмани Альбион
2:0
45' ГолBorisav Burmaz
45' Желтая карточкаJonathan Cisse
57' Желтая карточкаДжокович Дамьян
2:1
87' ГолYuri Cisotti
90'+8
Ход матча
5'
1:0
45'
2:0
45'
57'
87'
2:1
Владение мячом
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
96
Папо
Джейсон
12
Relu
Stoian
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Denis Bordun
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.89
0.43
Среднее время на гол
101
210
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
160
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|8 (2)
|0.33
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.25
|Ионицэ Александру II
|5
|0.21
|Папо Джейсон
|5
|0.21
|Петрила Клаудиу
|4
|0.17
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.13
|Borisav Burmaz
|3
|0.13
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.38
|Yuri Cisotti
|5 (2)
|0.21
|Фредерик
|3
|0.13
|Teles
|2
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.04
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Джокович Дамьян
|3
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Гонсалвес
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Andrei Rus
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Jonathan Cisse
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
6
Рапид Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Оцелул Галац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
14
6
Рапид Бухарест
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Оцелул Галац
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
28
15
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
14%
5
33%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
9
32%
3
20%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
16
9
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
7
44%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
1
10%
8
50%
76-90
Забито
44
24
24 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
16%
5
21%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
13
30%
30%
3
13%
31-45
4
9%
3
13%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
11
25%
5
21%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
12
48%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2
Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 25%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
93
210
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
57
48
210
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
168
1410
618
717
123
321
123
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8