Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' George Carjan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Alexandru Pop пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Borisav Burmaz оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Петрила Клаудиу

78' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновлен

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

75' Джейсон Папо возвращается на поле.

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Джейсон Папо получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Andrei Rus наказан за толчок Джейсон Папо

72' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновлен

71' Борза Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Teles задерживает мяч рукой

69' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Alexandru Pop нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

65' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Оооо... вот это был удар! Рушевич Анес должен был забить с этой позиции.

64' Хорошую попытку сделал Рушевич Анес . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' Ламейра Жоао получил легкую травму, и его заменил Alexandru Pop.

56' Джокович Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Ламейра Жоао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Juri Cisotti наказан за толчок Джейсон Папо

55' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Красники Эрмал . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника