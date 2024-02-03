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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Рапид Бухарест
2:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
1:0
5' Гол
Рахмани Альбион
2:0
45' Гол
Borisav Burmaz
45' Желтая карточка
Jonathan Cisse
57' Желтая карточка
Джокович Дамьян
2:1
87' Гол
Yuri Cisotti
90'+8
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
23
Албу
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
77
Красники
Эрмал
11
Borisav
Burmaz
96
Папо
Джейсон
9
Рахмани
Альбион
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
17
Танасе
Рэзван
9
Рушевич
Анес
Рапид Бухарест
Оцелул Галац

История личных встреч

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
Л2С1
0:3
Л2С1
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
4:0
ДА
2:1
ДА
0:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.89
0.43

Среднее время на гол

101
210

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
160

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 8 (2) 0.33
Дуганджич Марко 6 (2) 0.25
Ионицэ Александру II 5 0.21
Папо Джейсон 5 0.21
Петрила Клаудиу 4 0.17
Бамгбойе Фуншо 3 0.13
Borisav Burmaz 3 0.13
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.38
Yuri Cisotti 5 (2) 0.21
Фредерик 3 0.13
Teles 2 0.08
Бодиштяну Штефан 1 0.04
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Джокович Дамьян 3 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Гонсалвес 4 0
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Andrei Rus 2 1
George Carjan 3 0
Jonathan Cisse 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
6
Рапид Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Оцелул Галац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

14
6
Рапид Бухарест
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Оцелул Галац
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

28
15
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
14%
5
33%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
9
32%
3
20%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

16
9
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
7
44%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
1
10%
8
50%
76-90

Забито

44
24
24 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
16%
5
21%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
13
30%
30%
3
13%
31-45
4
9%
3
13%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
11
25%
5
21%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
12
48%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2
Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 25%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
9
3
1.5
2
10
5
7
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
16
8
14
10
1.5
6
18
7
17
2.5
1
23
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 23 9 7 7 32 - 28 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
У Крайова 1948
 24 9 3 12 38 - 39 30
11.
Оцелул Галац
 24 5 13 6 24 - 25 28
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
14.
Волунтари
 23 6 7 10 28 - 39 25
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
6.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
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