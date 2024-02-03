Тур: 23. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Брамэлл Томас
2:2
Перерыв
0'
1:0
7' ГолЛонгстафф Шон
1:1
21' ГолОшо Гэбриэл
2:1
23' ГолЛонгстафф Шон
2:2
40' ГолБаркли Росс
Ход матча
7'
1:0
21'
1:1
23'
2:1
40'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|10 (2)
|0.43
|Гордон Энтони
|7
|0.3
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.3
|Лонгстафф Шон
|4
|0.17
|Альмирон Мигель
|3
|0.13
|Бёрн Дэн
|2
|0.09
|Жоэлинтон
|2
|0.09
|Ботман Свен
|2
|0.09
|Шёр Фабиан
|2
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|1
|0.04
|Барнс Харви
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|9
|0.41
|Моррис Карлтон
|4 (2)
|0.18
|Баркли Росс
|2
|0.09
|Огбене Чидози
|2
|0.09
|Браун Джейкоб
|2
|0.09
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.09
|Доти Алфи
|1
|0.05
|Таунсенд Андрос
|1
|0.05
|Локьер Том
|1
|0.05
|Андерсен Мадс
|1
|0.05
|Чон Тахит
|1
|0.05
|Менги Теден
|1
|0.05
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Лутон Таун
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
6
Ньюкасл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
14
9
Ньюкасл
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
14% (3)
23% (5)
Лутон Таун
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
4
16%
1
11%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
5
20%
5
56%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
1
10%
6
26%
61-75
3
30%
7
30%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
28%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
4
22%
6
35%
76-90
Пропущено
24
17
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
43
26
18 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
9%
2
8%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
9
21%
3
12%
31-45
7
16%
3
12%
46-60
9
21%
3
12%
61-75
9
21%
11
42%
76-90
Пропущено
34
40
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
2
6%
1
3%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
6
18%
8
20%
46-60
7
21%
10
25%
61-75
10
29%
29%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Лутон Таун
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
8
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
47
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
56
37
29
19
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
174
1111
714
616
318
418
120
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|3:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|41 - 37
|35
|9.
|2:2 Заявка
|23
|10
|3
|10
|46 - 35
|33
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|2:0 Заявка
|23
|8
|4
|11
|30 - 36
|28
|13.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|14.
|0:3 Заявка
|23
|6
|6
|11
|25 - 39
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|2:2 Заявка
|22
|5
|5
|12
|31 - 41
|20
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|0:2 Заявка
|23
|3
|3
|17
|22 - 47
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|2:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 12
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|3:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|25 - 14
|23
|8.
|2:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|2:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|0:2 Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|3:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|0:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 24
|9
|14.
|2:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|15.
|2:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:2 Лутон Таун
Исход игры
Ньюкасл
94.4% (117)
Ничья
4.8% (6)
Лутон Таун
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
35.5% (44)
2:0 Ньюкасл
25.8% (32)
3:1 Ньюкасл
9.7% (12)
1:0 Ньюкасл
8.1% (10)
3:0 Ньюкасл
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:2 Ньюкасл
1.6% (2)
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