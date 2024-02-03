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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Ньюкасл
2:2
Перерыв
Лутон Таун
0'
1:0
7' Гол
Лонгстафф Шон
1:1
21' Гол
Ошо Гэбриэл
2:1
23' Гол
Лонгстафф Шон
2:2
40' Гол
Баркли Росс

Ход матча

7'
Лонгстафф Шон
(Триппьер Киран)
1:0
21'
1:1
Ошо Гэбриэл
(Моррис Карлтон)
23'
Лонгстафф Шон
2:1
40'
2:2
Баркли Росс

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 124
Ньюкасл 94.4% (117)
X 4.8% (6)
Лутон Таун 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
Лутон Таун
7.30
5.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
67
Майли
Льюис
23
Мёрфи
Джейкоб
10
Гордон
Энтони
24
Альмирон
Мигель
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
6
Баркли
Росс
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
Ньюкасл
4-3-3
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Ньюкасл
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.43
Гордон Энтони 7 0.3
Уилсон Каллум 7 (2) 0.3
Лонгстафф Шон 4 0.17
Альмирон Мигель 3 0.13
Бёрн Дэн 2 0.09
Жоэлинтон 2 0.09
Ботман Свен 2 0.09
Шёр Фабиан 2 0.09
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Гимараэс Бруно 1 0.04
Барнс Харви 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 9 0.41
Моррис Карлтон 4 (2) 0.18
Баркли Росс 2 0.09
Огбене Чидози 2 0.09
Браун Джейкоб 2 0.09
Ошо Гэбриэл 2 0.09
Доти Алфи 1 0.05
Таунсенд Андрос 1 0.05
Локьер Том 1 0.05
Андерсен Мадс 1 0.05
Чон Тахит 1 0.05
Менги Теден 1 0.05
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 2 0
Менги Теден 2 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Лутон Таун
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
6
Ньюкасл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

14
9
Ньюкасл
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
14% (3)
23% (5)
Лутон Таун
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
19

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
4
16%
1
11%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
5
20%
5
56%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
1
10%
6
26%
61-75
3
30%
7
30%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
28%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
4
22%
6
35%
76-90

Пропущено

24
17
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

43
26
18 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
9%
2
8%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
9
21%
3
12%
31-45
7
16%
3
12%
46-60
9
21%
3
12%
61-75
9
21%
11
42%
76-90

Пропущено

34
40
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
2
6%
1
3%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
6
18%
8
20%
46-60
7
21%
10
25%
61-75
10
29%
29%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Лутон Таун

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
8
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
7
4
7
2.5
2
9
3
8
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
4
11
11
1.5
7
14
6
16
2.5
3
18
4
18
3.5
1
20
2
20
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Брайтон
 3:0 Заявка 23 9 8 6 41 - 37 35
9.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 23 10 3 10 46 - 35 33
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Фулхэм
 2:0 Заявка 23 8 4 11 30 - 36 28
13.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
14.
Кристал Пэлас
 0:3 Заявка 23 6 6 11 25 - 39 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Лутон Таун
 2:2 Заявка 22 5 5 12 31 - 41 20
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 23 3 3 17 22 - 47 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 12 8 1 3 27 - 12 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 3:0 Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
8.
Фулхэм
 2:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 0:3 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 2:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 1 1 10 11 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 3:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 0:3 Заявка 12 3 3 6 11 - 23 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 2:2 Заявка 11 2 3 6 14 - 24 9
14.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 24 9
15.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 0:2 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
18.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
19.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 49%, Лутон Таун: 51%.
  • 50'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 49'
    Триппьер Киран из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 49'
    Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.5% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Ньюкасл 94.4% (117)
    X 4.8% (6)
    Лутон Таун 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лутон Таун
    7.30
    5.90
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    7.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 2:2 Лутон Таун

    Исход игры
    Ньюкасл
    94.4% (117)
    Ничья
    4.8% (6)
    Лутон Таун
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (63)
    Нет
    43.75% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    35.5% (44)
    2:0 Ньюкасл
    25.8% (32)
    3:1 Ньюкасл
    9.7% (12)
    1:0 Ньюкасл
    8.1% (10)
    3:0 Ньюкасл
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Ньюкасл
    1.6% (2)
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