Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Майли Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Теден Менги выиграл воздушное противоборство у Альмирон Мигель

43' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Доти Алфи . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Г О О О О Л - Баркли Росс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

40' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Огбене Чидози выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

35' Лонгстафф Шон не смог попасть в створ ударом издали

35' Мёрфи Джейкоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ботман Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Триппьер Киран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Доти Алфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О Л - Лонгстафф Шон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

23' Гордон Энтони пробует нанести удар издали, но Томас Каминьски держит все под контролем

21' Моррис Карлтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Майли Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Моррис Карлтон нанес удар головой, но Мартин Дубравка спокойно отбил мяч.

13' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

11' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Лонгстафф Шон забивает с правой ноги!

7' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.