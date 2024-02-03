Тур: 24. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
2'
0:1
11'
0:2
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
АХ Лёвен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.4
Среднее время на гол
73
64
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|10 (6)
|0.42
|Стассин Лукас
|6
|0.25
|Йоу Гриффин
|5
|0.21
|Фриган Матия
|4
|0.17
|Даци Эрдон
|3
|0.13
|Верман Ромео
|2
|0.08
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|4
|0.17
|Мазиз Юссеф
|4
|0.17
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.13
|Мендиль Хамза
|3
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.13
|Richie Sagrado
|2
|0.08
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.08
|Nachon Nsingi
|1
|0.04
|Мисао Кенто
|1
|0.04
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Шломо Раз
|1
|0.04
|Муеанта Супханат
|1
|0.04
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Joel Schingtienne
|1
|0.04
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
8
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
АХ Лёвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
14
16
Вестерло
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
АХ Лёвен
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
19
10
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
4
21%
3
30%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
10%
5
19%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
8
40%
6
22%
76-90
Забито
18
19
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
0
0%
5
26%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
9
50%
5
26%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
5
42%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
4
19%
2
17%
76-90
Забито
37
29
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
11%
8
28%
1-15
8
22%
4
14%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
7
19%
1
3%
61-75
12
32%
8
28%
76-90
Пропущено
41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
10%
5
13%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
8
20%
9
23%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
10
24%
7
18%
61-75
12
29%
29%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3
Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
Результаты матчей
Вестерло
АХ Лёвен
Точный счет
1:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерло
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
48
38
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
75
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
1211
617
419
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|4
|2
|51 - 25
|55
|2.
|23
|12
|9
|2
|44 - 26
|45
|3.
|23
|11
|8
|4
|48 - 21
|41
|4.
|23
|10
|9
|4
|40 - 28
|39
|5.
|23
|10
|8
|5
|42 - 22
|38
|6.
|23
|9
|9
|5
|44 - 24
|36
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|23
|7
|10
|6
|29 - 33
|31
|9.
|23
|8
|5
|10
|27 - 29
|29
|10.
|0:1
|24
|6
|7
|11
|36 - 43
|25
|11.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|24 - 38
|25
|12.
|24
|5
|10
|9
|22 - 34
|25
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|29 - 40
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|16.
|0:0
|24
|3
|7
|14
|16 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|11.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|15.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|1:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|0:0
|12
|0
|4
|8
|5 - 19
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6