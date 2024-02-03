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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Вестерло
0:3
Конец матча
АХ Лёвен
0'
0:1
2' Гол
Ezechiel Banzuzi
0:2
11' Гол
Мигель Флориан
17' Желтая карточка
Richie Sagrado
0:3
60' Гол
Мертенс Матье
75' Желтая карточка
Рикка Федерико
90'+4
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
17
Верман
Ромео
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
8
Шрейверс
Сьебе
6
Дом
Джорен
11
Ezechiel
Banzuzi
43
Nachon
Nsingi
88
Мазиз
Юссеф
Вестерло
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-4-2

История личных встреч

Вестерло
АХ Лёвен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.4

Среднее время на гол

73
64

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 10 (6) 0.42
Стассин Лукас 6 0.25
Йоу Гриффин 5 0.21
Фриган Матия 4 0.17
Даци Эрдон 3 0.13
Верман Ромео 2 0.08
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.17
Торстейнссон Йон 4 0.17
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.13
Мендиль Хамза 3 0.13
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.13
Richie Sagrado 2 0.08
Ezechiel Banzuzi 2 0.08
Nachon Nsingi 1 0.04
Мисао Кенто 1 0.04
Мигель Флориан 1 0.04
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.04
Мертенс Матье 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Шломо Раз 1 0.04
Муеанта Супханат 1 0.04
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Joel Schingtienne 1 0.04
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arthur Piedfort 4 1
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Верман Ромео 1 0
Фриган Матия 1 0
Бос Джордан 1 0
Rik De Mil 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 7 0
Торстейнссон Йон 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Рикка Федерико 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
8
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
АХ Лёвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

14
16
Вестерло
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
АХ Лёвен
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

19
10
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
4
21%
3
30%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
10%
5
19%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
8
40%
6
22%
76-90

Забито

18
19
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
0
0%
5
26%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
9
50%
5
26%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
5
42%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
4
19%
2
17%
76-90

Забито

37
29
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
11%
8
28%
1-15
8
22%
4
14%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
7
19%
1
3%
61-75
12
32%
8
28%
76-90

Пропущено

41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
10%
5
13%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
8
20%
9
23%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
10
24%
7
18%
61-75
12
29%
29%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3
Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2

Результаты матчей

Вестерло
АХ Лёвен

Точный счет

1:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерло
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
4
8
3
8
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
2
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
6
17
4
19
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Шрейверс Сьебе уходит с поля. Мисао Кенто выходит вместо него
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