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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Твенте
0:0
Первый тайм: 16'
Валвейк
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Валвейк
10.50
6.20
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9.93
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
14
Стейн
Сем
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Влап
Михел
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
35
Фелида
Кевин
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
20
Сёнтьенс
Матс
Твенте
4-3-3
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Валвейк

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:5
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.55

Среднее время на гол

49
58

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.5
Угальде Манфред 7 0.35
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (1) 0.35
Даан Ротс 2 0.1
Влап Михел 2 0.1
Юнювар Наджи 2 0.1
Эль-Идрис Юнус Та 2 0.1
Садилек Михал 1 0.05
Проппер Робин 1 0.05
Регер Юри 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.35
Укили Яссин 6 0.3
Стеванович Филип 2 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.05
Локеза Крис 1 0.05
Мин Давид 1 0.05
Маргарет Рихонелл 1 0.05
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 6 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Леливелд Юлиан 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Твенте
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
3
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

17
6
Твенте
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Валвейк
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

21
9

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
3
16%
2
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
29%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
14%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
33%
6
32%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Забито

36
18
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
5
14%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
8
22%
5
28%
31-45
4
11%
5
28%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
13
36%
3
17%
76-90

Пропущено

21
35
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
14%
1
3%
1-15
1
5%
7
20%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
5
24%
7
20%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
5
24%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1
Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3

Результаты матчей

Твенте
Валвейк

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Твенте
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
3
1.5
3
7
4
5
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
2
7
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
12
7
1.5
5
14
7
12
2.5
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 0:0 Заявка 20 11 6 3 36 - 21 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 19 6 5 8 18 - 30 23
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 20 4 4 12 20 - 38 16
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 12 23
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
  • 15'
    Контроль мяча: Твенте: 55%, Валвейк: 45%.
  • 15'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 14'
    Проппер Робин успешно блокирует удар.
  • 14'
    Нимейер Рёвен пробивает по воротам...
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    Твенте
    Ничья
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    10.50
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