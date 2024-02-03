Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Валвейк

88' Юнювар Наджи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

85' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хорошую попытку сделал Боаду Мирон . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Юнювар Наджи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Хорошую попытку сделал Боаду Мирон . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Г О О О О Л - Эль-Идрис Юнус Та забивает ударом с левой ноги!

81' Юнювар Наджи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

79' Г О О О О Л - Боаду Мирон забивает с правой ноги!

79' Регер Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Локеза Крис нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

79' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

76' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

75' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Валвейк

71' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Локеза Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

69' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Даан Ротс нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

57' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Эйтинг Карел

55' Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Оооо... вот это был удар! Ван Волфсвинкель Рикки должен был забить с этой позиции.

54' Ван Волфсвинкель Рикки завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

54' Оооо... вот это был удар! Вассен Этьенн должен был забить с этой позиции.

53' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Оооо... вот это был удар! Ван Волфсвинкель Рикки должен был забить с этой позиции.

53' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.