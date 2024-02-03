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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Твенте
3:0
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
21' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
40' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
2:0
79' Гол
Боаду Мирон
3:0
81' Гол
Эль-Идрис Юнус Та
90'+4

Ход матча

21'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Влап Михел)
1:0
40'
 
Сёнтьенс Матс
55'
Юнювар Наджи
Стейн Сем
 
55'
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
 
56'
 
Такидин Ильяс
Клеонизе Денильо
67'
 
Мин Давид
Нимейер Рёвен
70'
Регер Юри
Влап Михел
 
70'
Эль-Идрис Юнус Та
Даан Ротс
 
78'
Боаду Мирон
Ван Волфсвинкель Рикки
 
79'
Боаду Мирон
(Регер Юри)
2:0
81'
Эль-Идрис Юнус Та
3:0
83'
 
Баккали Закария
Локеза Крис
83'
 
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 526 Количество передач 390
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
35
Фелида
Кевин
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
20
Сёнтьенс
Матс
Твенте
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Валвейк

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:5
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.55

Среднее время на гол

49
58

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 8 (1) 0.4
Угальде Манфред 7 0.35
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.15
Даан Ротс 2 0.1
Влап Михел 2 0.1
Юнювар Наджи 2 0.1
Садилек Михал 1 0.05
Регер Юри 1 0.05
Проппер Робин 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.35
Укили Яссин 6 0.3
Стеванович Филип 2 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.05
Локеза Крис 1 0.05
Мин Давид 1 0.05
Маргарет Рихонелл 1 0.05
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 6 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Твенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
3
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

17
6
Твенте
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Валвейк
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

21
9

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
3
14%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
2
29%
31-45
2
9%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
9
41%
1
14%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
33%
6
32%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Забито

39
18
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
5
13%
2
11%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
8
21%
5
28%
31-45
4
10%
5
28%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
15
38%
3
17%
76-90

Пропущено

21
38
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
14%
1
3%
1-15
1
5%
8
21%
16-30
3
14%
7
18%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
5
24%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1
Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3

Результаты матчей

Твенте
Валвейк

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Твенте
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
3
7
5
5
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
13
7
1.5
5
15
8
12
2.5
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 19 6 5 8 18 - 30 23
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Твенте: 58%, Валвейк: 42%.
  • 94'
    Проппер Робин пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
  • 94'
    Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Проппер Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фелида Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Фелида Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Укили Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Укили Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Боаду Мирон
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    Где смотреть матч Твенте 3:0 Валвейк онлайн

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