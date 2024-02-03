Тур: 20. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
1:0
21' ГолВан Волфсвинкель Рикки
40' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
2:0
79' ГолБоаду Мирон
3:0
81' ГолЭль-Идрис Юнус Та
90'+4
Ход матча
21'
40'
70'
79'
2:0
81'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
526 Количество передач 390
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Твенте
Валвейк
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.82
1.55
Среднее время на гол
49
58
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Среднее время на гол
76
110
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (1)
|0.4
|Угальде Манфред
|7
|0.35
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.15
|Даан Ротс
|2
|0.1
|Влап Михел
|2
|0.1
|Юнювар Наджи
|2
|0.1
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Регер Юри
|1
|0.05
|Проппер Робин
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (4)
|0.35
|Укили Яссин
|6
|0.3
|Стеванович Филип
|2
|0.1
|Клеонизе Денильо
|1
|0.05
|Локеза Крис
|1
|0.05
|Мин Давид
|1
|0.05
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.05
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|6
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
3
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
17
6
Твенте
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Валвейк
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
21
9
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
3
14%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
2
29%
31-45
2
9%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
9
41%
1
14%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
6
32%
76-90
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
35%
2
18%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
33%
6
32%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90
Забито
39
18
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
5
13%
2
11%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
8
21%
5
28%
31-45
4
10%
5
28%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
15
38%
3
17%
76-90
Пропущено
21
38
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
14%
1
3%
1-15
1
5%
8
21%
16-30
3
14%
7
18%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
5
24%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1
Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
Результаты матчей
Твенте
Валвейк
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Твенте
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
37
55
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
64
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
137
137
515
812
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|38 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 30
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6