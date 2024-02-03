Тур: 22. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
18
Маю
Хишам
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Базель
Лугано
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
35 матчей
48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
2.12
1.89
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.11
1.18
Среднее время на гол
81
76
Всего голов
56
54
Голов в среднем за матч
1.6
1.54
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.14
|Йованович Джордже
|2
|0.09
|Дубасин Жонатан
|2
|0.09
|Каде Антон
|2
|0.09
|Барри Тьерно
|2
|0.09
|Вейга Ренату
|2
|0.09
|Ван Бремен Финн
|2
|0.09
|Сигуа Габриэль
|2
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.09
|Ндой Дан
|1
|0.05
|Джака Таулант
|1
|0.05
|Кололли Беньямин
|1
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Мэлоун Морис
|1
|0.05
|Комас Арнау
|1
|0.05
|Хунцикер Андрин
|1
|0.05
|Romeo Beney
|1
|0.05
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8
|0.36
|Вляди Шкельчим
|4
|0.18
|Штеффен Ренато
|3
|0.14
|Саббатини Хонатан
|3
|0.14
|Бислими Уран
|3
|0.14
|Киминьяни Янис
|3
|0.14
|Хайдари Альбиан
|2
|0.09
|Махмуд Хадж
|2
|0.09
|Боттани Маттиа
|1
|0.05
|Мацек Роман
|1
|0.05
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.05
|Эспиноса Джон
|1
|0.05
|Крешник Хайризи
|1
|0.05
|Маркеш Мартим
|1
|0.05
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.05
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
8
12
Базель
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
15
22
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
4
27%
7
32%
61-75
4
27%
7
32%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
33%
6
30%
61-75
4
33%
6
30%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
14%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Забито
28
37
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
4
14%
2
5%
1-15
5
18%
2
5%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
7
25%
11
30%
30%
61-75
7
25%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
33
35
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
7
21%
7
20%
61-75
10
30%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2
Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Лугано
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1
Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Результаты матчей
Базель
Лугано
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Базель
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
46
47
19
110
19
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
38
64
29
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
174
714
1011
318
516
120
318
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|5
|3
|47 - 19
|47
|2.
|21
|10
|8
|3
|36 - 25
|38
|3.
|21
|11
|3
|7
|35 - 27
|36
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 21
|33
|5.
|21
|9
|4
|8
|30 - 32
|31
|6.
|0:0
|22
|9
|4
|9
|38 - 34
|31
|7.
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 34
|26
|9.
|22
|7
|4
|11
|29 - 29
|25
|10.
|21
|6
|6
|9
|26 - 44
|24
|11.
|22
|5
|6
|11
|28 - 36
|21
|12.
|21
|3
|5
|13
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|12.
|11
|1
|4
|6
|11 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|3.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|22 - 20
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|16 - 10
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|10.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|11.
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7