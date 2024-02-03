  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Базель
0:1
Конец матча
Лугано
0'
64' Желтая карточка
Вуйоз Николя
0:1
69' Гол
Штеффен Ренато
72' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
81' Желтая карточка
Бислими Уран
89' Желтая карточка
Целар Жан
90'+7

Ход матча

35'
 
Эспиноса Джон
Май Ларс-Лукас
55'
Демир Юсуф
Кололли Беньямин
 
55'
Гауто Карлос Хуан
Огюстен Жан-Кевин
 
61'
 
Гргич Анто
Маю Хишам
61'
 
Целар Жан
Вляди Шкельчим
63'
Йованович Джордже
Барри Тьерно
 
63'
Romeo Beney
Каде Антон
 
64'
Вуйоз Николя
 
69'
0:1
Штеффен Ренато
(Саббатини Хонатан)
72'
 
Валенсуэла Мильтон
78'
 
Chinwendu Nkama
Штеффен Ренато
78'
 
Мацек Роман
Махмуд Хадж
81'
 
Бислими Уран
89'
 
Целар Жан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 493 Количество передач 423
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
7
Кололли
Беньямин
10
Огюстен
Жан-Кевин
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
18
Маю
Хишам
23
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
Базель
4-2-3-1
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Лугано

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

2.12
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.11
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

56
54

Голов в среднем за матч

1.6
1.54

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.14
Йованович Джордже 2 0.09
Дубасин Жонатан 2 0.09
Каде Антон 2 0.09
Барри Тьерно 2 0.09
Вейга Ренату 2 0.09
Ван Бремен Финн 2 0.09
Сигуа Габриэль 2 0.09
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.09
Ндой Дан 1 0.05
Джака Таулант 1 0.05
Кололли Беньямин 1 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Мэлоун Морис 1 0.05
Комас Арнау 1 0.05
Хунцикер Андрин 1 0.05
Romeo Beney 1 0.05
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 0.36
Штеффен Ренато 4 0.18
Вляди Шкельчим 4 0.18
Саббатини Хонатан 3 0.14
Бислими Уран 3 0.14
Киминьяни Янис 3 0.14
Хайдари Альбиан 2 0.09
Махмуд Хадж 2 0.09
Боттани Маттиа 1 0.05
Мацек Роман 1 0.05
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Валенсуэла Мильтон 1 0.05
Эспиноса Джон 1 0.05
Крешник Хайризи 1 0.05
Маркеш Мартим 1 0.05
Эль-Вафи Айман 1 0.05
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 0
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Ван Бремен Финн 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Каде Антон 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Бислими Уран 5 0
Саббатини Хонатан 4 0
Мацек Роман 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Валенсуэла Мильтон 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

8
12
Базель
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Лугано
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

15
23
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
4
27%
8
35%
61-75
4
27%
7
30%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
5
38%
6
30%
61-75
4
31%
6
30%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
14%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Забито

28
38
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
4
14%
2
5%
1-15
5
18%
2
5%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
7
25%
12
32%
61-75
7
25%
11
29%
76-90

Пропущено

34
35
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
8
24%
7
20%
61-75
10
29%
29%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2
Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Лугано
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1
Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1

Результаты матчей

Базель
Лугано

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Базель
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
7
15
1.5
10
12
3
19
2.5
5
17
1
21
3.5
3
19
1
21
4.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
6.
Люцерн
 21 9 4 8 30 - 32 31
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
9.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 21 3 5 13 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Май Ларс-Лукас уходит с поля. Эспиноса Джон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 0:1 Лугано онлайн

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