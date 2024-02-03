Тур: 22. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
36'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
54 Liam BollatiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
53 Tim Meyer
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Грасcхоппер
Винтертур
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.82
1.7
Среднее время на гол
49
52
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.9
1.55
Среднее время на гол
47
58
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.62
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.32
|Мабил Авер
|4
|0.18
|Francis Momoh
|3
|0.14
|Феррейра Филипе
|3
|0.14
|Бабунски Дориан
|3
|0.14
|Giotto Morandi
|2
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.09
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.05
|Брэдли Финк
|1
|0.05
|Дадашов Ренат
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.27
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.27
|Samuel Ballet
|5
|0.23
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.23
|Randy Schneider
|3
|0.14
|Буркарт Нишан
|3
|0.14
|Adrian Gantenbein
|2
|0.09
|Стильхарт Базиль
|2
|0.09
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.09
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Шеттин Тобиас
|1
|0.05
|Арнольд Ремо
|1
|0.05
|Loic Luthi
|1
|0.05
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абраши Амир
|6
|0
|Абелс Дирк
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Francis Momoh
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Tim Meyer
|2
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|4
|0
|Буркарт Нишан
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Granit Lekaj
|1
|1
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Винтертур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
12
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
5
14
Грасcхоппер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Винтертур
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
5%
5
25%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
35%
76-90
Пропущено
12
29
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
8%
5
17%
1-15
4
33%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
3
25%
1
3%
61-75
3
25%
11
38%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
5
28%
61-75
1
13%
6
33%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90
Забито
28
38
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
3
11%
6
16%
1-15
8
29%
3
8%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
6
21%
6
16%
61-75
4
14%
13
34%
76-90
Пропущено
29
47
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
2
7%
9
19%
1-15
7
24%
5
11%
16-30
4
14%
7
15%
31-45
2
7%
5
11%
46-60
8
28%
6
13%
61-75
6
21%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0
Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0
Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Винтертур
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
55
65
37
29
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
110
73
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
201
615
138
417
417
219
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 19
|47
|2.
|21
|10
|8
|3
|36 - 25
|38
|3.
|21
|11
|3
|7
|35 - 27
|36
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 21
|33
|5.
|21
|9
|4
|8
|30 - 32
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|38 - 34
|30
|7.
|1:0
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|21
|7
|4
|10
|27 - 34
|25
|9.
|0:1
|22
|7
|4
|11
|29 - 29
|25
|10.
|21
|6
|6
|9
|26 - 44
|24
|11.
|0:1
|22
|5
|6
|11
|28 - 36
|21
|12.
|21
|3
|5
|13
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|11
|1
|4
|6
|11 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|3.
|10
|4
|1
|5
|22 - 20
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|16 - 10
|13
|5.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|10.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|11.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7