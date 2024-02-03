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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Первый тайм: 43'
Винтертур
0'
0:1
36' Гол
Лтайеф Сайфалла

Ход матча

36'
0:1
Лтайеф Сайфалла

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Винтертур
5.30
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4.05
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2.95
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
54
Liam
Bollati
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
73
Ходжа
Флориан
77
Феррейра
Филипе
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
27
Абубакар-Анкра
Асума
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
19
Adrian
Gantenbein
4
Стильхарт
Базиль
70
Лтайеф
Сайфалла
10
Ди
Джусто
Маттео
Грасcхоппер
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Винтертур

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.7

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.55

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.62

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.32
Мабил Авер 4 0.18
Francis Momoh 3 0.14
Феррейра Филипе 3 0.14
Бабунски Дориан 3 0.14
Giotto Morandi 2 0.09
Шюрпф Паскаль 2 0.09
Корбяну Теодор 1 (1) 0.05
Брэдли Финк 1 0.05
Дадашов Ренат 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.27
Ди Джусто Маттео 6 0.27
Samuel Ballet 5 0.23
Туркес Алдин 5 (1) 0.23
Randy Schneider 3 0.14
Буркарт Нишан 3 0.14
Adrian Gantenbein 2 0.09
Стильхарт Базиль 2 0.09
Буэсс Роман 2 (1) 0.09
Дзуффи Лука 1 0.05
Шеттин Тобиас 1 0.05
Арнольд Ремо 1 0.05
Loic Luthi 1 0.05
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 7 0
Абраши Амир 6 0
Абелс Дирк 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Francis Momoh 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Tim Meyer 2 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Шеттин Тобиас 4 0
Буркарт Нишан 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Granit Lekaj 1 1
Арнольд Ремо 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Винтертур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
12
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

5
14
Грасcхоппер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Винтертур
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
5%
5
25%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
35%
76-90

Пропущено

12
29
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
8%
5
17%
1-15
4
33%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
3
25%
1
3%
61-75
3
25%
11
38%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
5
28%
61-75
1
13%
6
33%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Забито

28
38
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
3
11%
6
16%
1-15
8
29%
3
8%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
6
21%
6
16%
61-75
4
14%
13
34%
76-90

Пропущено

29
47
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
2
7%
9
19%
1-15
7
24%
5
11%
16-30
4
14%
7
15%
31-45
2
7%
5
11%
46-60
8
28%
6
13%
61-75
6
21%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0
Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0
Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Винтертур

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
6
5
3
7
2.5
2
9
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
7
3
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
20
1
6
15
1.5
13
8
4
17
2.5
4
17
2
19
3.5
1
20
2
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Люцерн
 21 9 4 8 30 - 32 31
6.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
7.
Винтертур
 1:0 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
9.
Грасcхоппер
 0:1 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 0:1 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 21 3 5 13 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 1:0 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 0:1 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 1:0 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Винтертур
 1:0 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 0:1 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 0:1 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Г О О О О Л - Лтайеф Сайфалла бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Винтертур.
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Ничья
Винтертур
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