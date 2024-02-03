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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
35' Гол
Лтайеф Сайфалла
51' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
56' Желтая карточка
Liam Bollati
74' Желтая карточка
Francis Momoh
89' Желтая карточка
Samir Ramizi
90' Желтая карточка
Абраши Амир
90'+5

Ход матча

35'
0:1
Лтайеф Сайфалла
46'
 
Samir Ramizi
Adrian Gantenbein
46'
Francis Momoh
Бабунски Дориан
 
46'
Giotto Morandi
Шюрпф Паскаль
 
51'
 
Лтайеф Сайфалла
56'
Liam Bollati
 
59'
Tim Meyer
Секо Аюму
 
68'
Матам Тео Ндика
Феррейра Филипе
 
74'
Francis Momoh
 
78'
Брэдли Финк
Liam Bollati
 
79'
 
Фофана Бубакар
Лтайеф Сайфалла
86'
 
Thibault Corbaz
Стильхарт Базиль
86'
 
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
89'
 
Samir Ramizi
90'
Абраши Амир
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 452 Количество передач 413
  • 52 Владение мячом, % 48
71
Хаммель
Джастин
54
Liam
Bollati
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
73
Ходжа
Флориан
77
Феррейра
Филипе
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
27
Абубакар-Анкра
Асума
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
19
Adrian
Gantenbein
4
Стильхарт
Базиль
70
Лтайеф
Сайфалла
10
Ди
Джусто
Маттео
Грасcхоппер
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Винтертур

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.7

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.55

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.62

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.32
Мабил Авер 4 0.18
Francis Momoh 3 0.14
Феррейра Филипе 3 0.14
Бабунски Дориан 3 0.14
Giotto Morandi 2 0.09
Шюрпф Паскаль 2 0.09
Корбяну Теодор 1 (1) 0.05
Брэдли Финк 1 0.05
Дадашов Ренат 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 7 0.32
Ди Джусто Маттео 6 0.27
Samuel Ballet 5 0.23
Туркес Алдин 5 (1) 0.23
Randy Schneider 3 0.14
Буркарт Нишан 3 0.14
Adrian Gantenbein 2 0.09
Стильхарт Базиль 2 0.09
Буэсс Роман 2 (1) 0.09
Дзуффи Лука 1 0.05
Шеттин Тобиас 1 0.05
Арнольд Ремо 1 0.05
Loic Luthi 1 0.05
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 7 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 4 0
Francis Momoh 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Tim Meyer 2 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Liam Bollati 1 0
Damian Nigg 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 5 0
Шеттин Тобиас 4 0
Буркарт Нишан 4 0
Буэсс Роман 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Granit Lekaj 1 1
Samir Ramizi 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Винтертур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
12
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

5
14
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Винтертур
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
5%
5
24%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
33%
76-90

Пропущено

13
29
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
8%
5
17%
1-15
4
31%
3
10%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
3
23%
11
38%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
5
28%
61-75
1
13%
6
33%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Забито

28
39
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
3
11%
6
15%
1-15
8
29%
3
8%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
4
14%
4
10%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
4
14%
13
33%
76-90

Пропущено

30
47
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 19
2
7%
9
19%
1-15
7
23%
5
11%
16-30
5
17%
7
15%
31-45
2
7%
5
11%
46-60
8
27%
6
13%
61-75
6
20%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0
Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0
Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Винтертур

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
5:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
21
1
6
16
1.5
13
9
4
18
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
2
20
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Люцерн
 21 9 4 8 30 - 32 31
6.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 21 3 5 13 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
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    • 46'
      Adrian Gantenbein уходит с поля. Samir Ramizi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Лтайеф Сайфалла бьет в цель!
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    Где смотреть матч Грасcхоппер 0:1 Винтертур онлайн

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