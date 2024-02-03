Тур: 22. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
0:1
9' ГолКолли Эбрима
11' Желтая карточкаБернед Антуан
22' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
Ход матча
9'
0:1
11'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
17
Янко
Саиди
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мугиша ДжоэлЗащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Лозанна
Янг Бойз
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 9 ничьих 20 побед
38 матчей
10.5%
23.7%
65.8%
4 победы 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
10.5%
36.8%
52.7%
4 победы 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
29
Голов в среднем за матч
1.06
1.32
Среднее время на гол
84
68
Всего голов
61
36
Голов в среднем за матч
2.77
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
78
65
Голов в среднем за матч
2.05
1.71
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
43
52
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8 (5)
|0.36
|Саншеш Алвин
|4
|0.18
|Калу Самуэль
|3
|0.14
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.14
|Лабо Бригтон
|3
|0.14
|Илие Рареш
|2
|0.09
|Бальде Алиу
|2
|0.09
|Каблан Крис
|1
|0.05
|Dominik Schwizer
|1
|0.05
|Койл Трей
|1
|0.05
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.41
|Монтейро Джоэл
|6
|0.27
|Элиа Мешак
|5
|0.23
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.23
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.18
|Угринич Филип
|3
|0.14
|Малес Дариан
|3
|0.14
|Колли Эбрима
|2
|0.09
|Бенито Лорис
|2
|0.09
|Ррудхани Донат
|2
|0.09
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Лакоми Лукаш
|1
|0.05
|Лаупер Сандро
|1
|0.05
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.05
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|7
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Салай Габор
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Янг Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
9
30
Лозанна
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
24% (5)
14% (3)
Янг Бойз
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
29% (6)
62% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
14
36
Голы по времени матча
Забито
15
15
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
5
33%
3
20%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
15
30
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
5
17%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
5
33%
8
27%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
5
33%
7
23%
76-90
Пропущено
21
8
3 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
8
38%
1
13%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Забито
30
45
11 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
1
3%
8
18%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
6
20%
12
27%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
7
23%
6
13%
61-75
10
33%
10
22%
76-90
Пропущено
33
20
8 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
4
12%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
10
30%
1
5%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
8
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0
Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0
Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Результаты матчей
Лозанна
Янг Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 45%
2:2
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
9 раз 43%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
46
74
37
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
47
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
192
813
1011
318
813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 19
|47
|2.
|21
|10
|8
|3
|36 - 25
|38
|3.
|21
|11
|3
|7
|35 - 27
|36
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 21
|33
|5.
|21
|9
|4
|8
|30 - 32
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|38 - 34
|30
|7.
|1:0
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|21
|7
|4
|10
|27 - 34
|25
|9.
|0:1
|22
|7
|4
|11
|29 - 29
|25
|10.
|21
|6
|6
|9
|26 - 44
|24
|11.
|0:1
|22
|5
|6
|11
|28 - 36
|21
|12.
|21
|3
|5
|13
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|11
|1
|4
|6
|11 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|3.
|10
|4
|1
|5
|22 - 20
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|16 - 10
|13
|5.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|10.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|11.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7