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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Лозанна
0:1
Первый тайм: 42'
Янг Бойз
0'
0:1
9' Гол
Колли Эбрима
11' Желтая карточка
Бернед Антуан
22' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан

Ход матча

7'
 
Лустенбергер Фабиан
Бенито Лорис
9'
0:1
Колли Эбрима
11'
Бернед Антуан
 
22'
 
Лустенбергер Фабиан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Янг Бойз
7.00
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4.20
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3.25
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
11
Колли
Эбрима
Лозанна
4-4-2
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Лозанна
Янг Бойз

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 20 побед

38 матчей

10.5%
23.7%
65.8%
4 победы 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
4 победы 14 ничьих 20 побед

История матчей

С
2:1
К
1:5
С
2:2
С
2:2
ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Голы

Всего голов

17
29

Голов в среднем за матч

1.06
1.32

Среднее время на гол

84
68

Всего голов

61
36

Голов в среднем за матч

2.77
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

78
65

Голов в среднем за матч

2.05
1.71

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

43
52

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 (5) 0.36
Саншеш Алвин 4 0.18
Калу Самуэль 3 0.14
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.14
Лабо Бригтон 3 0.14
Илие Рареш 2 0.09
Бальде Алиу 2 0.09
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.41
Монтейро Джоэл 6 0.27
Элиа Мешак 5 0.23
Иттен Седрик 5 (1) 0.23
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.18
Угринич Филип 3 0.14
Малес Дариан 3 0.14
Колли Эбрима 2 0.09
Бенито Лорис 2 0.09
Ррудхани Донат 2 0.09
Гарсия Улиссес 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Лаупер Сандро 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 7 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Летица Карло 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Салай Габор 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Ганвула Сильвер 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Лозанна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Янг Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

9
30
Лозанна
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
24% (5)
14% (3)
Янг Бойз
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
29% (6)
62% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

15
15
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
5
33%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

15
30
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
5
17%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
5
33%
8
27%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
5
33%
7
23%
76-90

Пропущено

21
8
3 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
8
38%
1
13%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Забито

30
45
11 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
1
3%
8
18%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
6
20%
12
27%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
7
23%
6
13%
61-75
10
33%
10
22%
76-90

Пропущено

33
20
8 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
4
12%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
10
30%
1
5%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
8
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0
Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0
Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0

Результаты матчей

Лозанна
Янг Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 45%
2:2
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
9 раз 43%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
7
4
3
7
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
19
2
8
13
1.5
10
11
3
18
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Люцерн
 21 9 4 8 30 - 32 31
6.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
7.
Винтертур
 1:0 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
9.
Грасcхоппер
 0:1 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 0:1 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 21 3 5 13 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 1:0 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 0:1 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 1:0 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Винтертур
 1:0 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 0:1 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 0:1 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Бернед Антуан получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Г О О О О Л - Эбрима Колли бьет в цель!
  • 7'
    Бенито Лорис уходит с поля. Лустенбергер Фабиан выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Лозанна.
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Лозанна
Ничья
Янг Бойз
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3.25
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