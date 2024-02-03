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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Лозанна
0:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
8' Гол
Колли Эбрима
11' Желтая карточка
Бернед Антуан
22' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
90'+5

Ход матча

7'
 
Лустенбергер Фабиан
Бенито Лорис
8'
0:1
Колли Эбрима
11'
Бернед Антуан
 
22'
 
Лустенбергер Фабиан
46'
Raoul Giger
Кустодио Оливье
 
46'
Пафунди Симоне
Сене Кали
 
63'
 
Мугиша Джоэл
Колли Эбрима
63'
 
Ниассе Шейх
Угринич Филип
69'
Anel Husic
Илие Рареш
 
82'
 
Малес Дариан
Лакоми Лукаш
82'
 
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 372 Количество передач 413
  • 48 Владение мячом, % 52
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
11
Колли
Эбрима
Лозанна
4-4-2
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Лозанна
Янг Бойз

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 20 побед

38 матчей

10.5%
23.7%
65.8%
4 победы 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
4 победы 14 ничьих 20 побед

История матчей

С
2:1
К
1:5
С
2:2
С
2:2
ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Голы

Всего голов

17
29

Голов в среднем за матч

1.06
1.32

Среднее время на гол

84
68

Всего голов

61
36

Голов в среднем за матч

2.77
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

78
65

Голов в среднем за матч

2.05
1.71

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

43
52

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 (5) 0.36
Саншеш Алвин 4 0.18
Калу Самуэль 3 0.14
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.14
Лабо Бригтон 3 0.14
Илие Рареш 2 0.09
Бальде Алиу 2 0.09
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.41
Монтейро Джоэл 6 0.27
Элиа Мешак 5 0.23
Иттен Седрик 5 (1) 0.23
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.18
Угринич Филип 3 0.14
Малес Дариан 3 0.14
Колли Эбрима 2 0.09
Бенито Лорис 2 0.09
Ррудхани Донат 2 0.09
Гарсия Улиссес 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Лаупер Сандро 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 7 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Летица Карло 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Салай Габор 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Ганвула Сильвер 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

9
30
Лозанна
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
27% (6)
14% (3)
Янг Бойз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
32% (7)
59% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

15
16
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
5
33%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
31%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

15
30
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
7%
5
17%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
5
33%
8
27%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
5
33%
7
23%
76-90

Пропущено

21
8
3 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
8
38%
1
13%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Забито

30
46
11 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
1
3%
9
20%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
6
20%
12
26%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
7
23%
6
13%
61-75
10
33%
10
22%
76-90

Пропущено

34
20
9 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
5
15%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
10
29%
29%
1
5%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
8
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0
Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0
Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0

Результаты матчей

Лозанна
Янг Бойз

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 45%
2:2
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
10 раз 45%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4
3
8
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
10
12
3
19
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Люцерн
 21 9 4 8 30 - 32 31
6.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 21 3 5 13 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Весь список
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