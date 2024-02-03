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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 9915 Главный судья: Jannick van der Laan
Фортуна Ситтард
2:3
Второй тайм: 79'
Херенвен
0'
14' Желтая карточка
Ольссон Симон
0:1
19' Гол
Сахрауи Осам
0:2
24' Гол
Брауэрс Люк
55' Желтая карточка
Брауэрс Люк
56' Желтая карточка
Пинту Иву
1:2
60' Пенальти
Халилович Ален
2:2
63' Гол
Гут Родриго
2:3
72' Гол
Брауэрс Люк

Ход матча

14'
 
Ольссон Симон
19'
0:1
Сахрауи Осам
(Волемарк Патрик)
24'
0:2
Брауэрс Люк
46'
Ферати Арианит
Петерсон Кристофер
 
46'
Оратмангун Рагнар
Розье Лорейнц
 
55'
 
Брауэрс Люк
56'
Пинту Иву
 
60'
Халилович Ален
1:2
63'
Гут Родриго
2:2
64'
 
Нуннели Че
Волемарк Патрик
64'
 
Хайе Том
Ольссон Симон
72'
2:3
Брауэрс Люк
(Ван Амерсфоорт Пелле)
78'
 
Тахири Анас
Ван Оттеле Сюб

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Херенвен
3.00
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9.10
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4.50
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Все Коэффициенты
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
21
Лонвейк
Джастин
8
Петерсон
Кристофер
9
Сирхейс
Кай
7
Кордоба
Иньиго
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
19
Ольссон
Симон
6
Ван
Оттеле
Сюб
24
Волемарк
Патрик
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
Фортуна Ситтард
4-3-3
Херенвен
4-1-2-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Херенвен

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.5
2.71

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.67
2.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
40

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.25
Халилович Ален 3 (1) 0.15
Нослин Тейяни 3 0.15
Кордоба Иньиго 1 0.05
Озьякуп Огузхан 1 0.05
Дуарте Дерой 1 0.05
Розье Лорейнц 1 0.05
Бельхейр Мухамед 1 0.05
Гут Родриго 1 0.05
Робберехт Милан 1 0.05
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 5 0.25
Брауэрс Люк 5 0.25
Николаеску Йон 4 0.2
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.15
Бохневич Павел 2 0.1
Хайе Том 2 (2) 0.1
Тахири Анас 2 (2) 0.1
Ольссон Симон 1 0.05
Волемарк Патрик 1 0.05
Нуннели Че 1 0.05
Ван Бик Свен 1 0.05
Карлсбакк Даниэль 1 0.05
Уэбстер Чарли 1 0.05
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 3 1
Кёлерт Матс 4 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Тахири Анас 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
6
Фортуна Ситтард
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Херенвен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

3
15
Фортуна Ситтард
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Херенвен
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

3
21

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
6
24%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
1
10%
7
28%
61-75
2
20%
4
16%
76-90

Забито

6
17
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
3
50%
2
12%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
5
18%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
6
21%
61-75
5
28%
7
25%
76-90

Пропущено

30
37
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
3%
3
8%
1-15
3
10%
10
27%
16-30
9
30%
6
16%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
5
17%
8
22%
61-75
8
27%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2
Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4
Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Херенвен

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
4
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
9
10
3
16
2.5
5
14
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 20 18 2 0 62 - 8 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 0:0 Заявка 20 10 5 5 49 - 40 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
Херенвен
 3:2 Заявка 20 7 3 10 31 - 39 24
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Фортуна Ситтард
 2:3 Заявка 20 6 5 9 20 - 33 23
12.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
13.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 0:0 Заявка 10 6 2 2 24 - 15 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
7.
Фортуна Ситтард
 2:3 Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 3:2 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 10 8 2 0 31 - 3 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Херенвен
 3:2 Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
13.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 2:3 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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