Тур: 20. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 9915 Главный судья: Jannick van der Laan
3:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаОльссон Симон
0:1
19' ГолСахрауи Осам
0:2
24' ГолБрауэрс Люк
55' Желтая карточкаБрауэрс Люк
55' Желтая карточкаПинту Иву
1:2
60' ПенальтиХалилович Ален
2:2
63' ГолГут Родриго
2:3
72' ГолБрауэрс Люк
3:3
80' ГолХалилович Ален
90'+5
Ход матча
14'
19'
0:1
24'
0:2
55'
55'
60'
1:2
63'
2:2
72'
80'
3:3
87'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
332 Количество передач 489
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
37 Amir Ismail
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Херенвен
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.5
2.71
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.67
2.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
40
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.25
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.2
|Нослин Тейяни
|3
|0.15
|Гут Родриго
|2
|0.1
|Кордоба Иньиго
|1
|0.05
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|1
|0.05
|Розье Лорейнц
|1
|0.05
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.05
|Робберехт Милан
|1
|0.05
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брауэрс Люк
|6
|0.3
|Сахрауи Осам
|5
|0.25
|Николаеску Йон
|4
|0.2
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.15
|Бохневич Павел
|2
|0.1
|Хайе Том
|2 (2)
|0.1
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.1
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|Волемарк Патрик
|1
|0.05
|Нуннели Че
|1
|0.05
|Ван Бик Свен
|1
|0.05
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.05
|Уэбстер Чарли
|1
|0.05
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Пинту Иву
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|3
|1
|Кёлерт Матс
|4
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
9
Фортуна Ситтард
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Херенвен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
3
15
Фортуна Ситтард
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Херенвен
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
6
24
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Пропущено
13
28
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
8%
3
11%
1-15
3
23%
6
21%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
2
15%
8
29%
61-75
2
15%
5
18%
76-90
Забито
6
17
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
3
50%
2
12%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
2
10%
4
13%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
4
19%
1
3%
46-60
4
19%
7
23%
61-75
6
29%
7
23%
76-90
Пропущено
33
40
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
1
3%
3
8%
1-15
5
15%
10
25%
16-30
9
27%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
6
18%
9
23%
61-75
8
24%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2
Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4
Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Херенвен
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
5 раз 25%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
55
54
46
45
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
74
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
155
614
1010
416
614
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|0:1 Заявка
|20
|6
|8
|6
|38 - 34
|26
|9.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|13.
|1:0 Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 45
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|15.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 16
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6