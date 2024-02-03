Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Халилович Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Херенвен

39' Удар от ворот произведет Херенвен

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

24' Г О О О О Л - Брауэрс Люк бьет в цель!

23' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Сахрауи Осам забивает с правой ноги!

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи

14' Сирхейс Кай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Оливер Бреуде выиграл воздушное противоборство у Кордоба Иньиго

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Херенвен

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля