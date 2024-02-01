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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Аякс
 
Позже
ПСВ
Аякс
ПСВ

История личных встреч

Аякс
ПСВ

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

40 матчей

37.5%
20%
42.5%
15 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Э
5:2
К
1:1
Э
3:0
Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.9
1.26

Среднее время на гол

47
71

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

2.26
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

83
51

Голов в среднем за матч

2.08
1.28

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 14 0.74
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.42
Хлинссон Кристиан 6 0.32
Акпом Чуба 5 0.26
Бергёйс Стивен 4 0.21
Тахирович Бенджамин 2 0.11
Ван ден Бомен Бранко 2 0.11
Ренсх Девайн 1 0.05
Боргес Карлос 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Хато Йоррель 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Классен Дэви 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 17 (5) 0.89
Тиль Гус 7 0.37
Тильман Малик 5 0.26
Лосано Ирвинг 5 0.26
Бакайоко Жоан 4 0.21
Сайбари Исмаэль 4 0.21
Ланг Ноа 4 0.21
Пепи Рикардо 4 (1) 0.21
Веерман Йоэй 3 0.16
Вертессен Йорбе 3 0.16
Рамальо Андре 2 0.11
Дест Серджиньо 1 0.05
Боскальи Оливье 1 0.05
Схаутен Йерди 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Хато Йоррель 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Стейн Морис 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 2 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Схаутен Йерди 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
1
Аякс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

16
31
Аякс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
ПСВ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
5% (1)
53% (10)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

19
32

Голы по времени матча

Забито

23
30
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
8
27%
61-75
6
26%
7
23%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
5
38%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

22
31
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
1
5%
3
10%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
6
27%
9
29%
29%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

23
5
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
13%
1
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
20%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
60%
76-90

Забито

45
61
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 38
11 Забивали первыми 17
2 Не забивали 0
5
11%
6
10%
1-15
5
11%
8
13%
16-30
9
20%
9
15%
31-45
9
20%
14
23%
46-60
8
18%
11
18%
61-75
9
20%
13
21%
76-90

Пропущено

36
9
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 8
5
14%
1
11%
1-15
2
6%
1
11%
16-30
8
22%
1
11%
31-45
13
36%
2
22%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
5
14%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1
Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1
ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1

Результаты матчей

Аякс
ПСВ

Точный счет

4:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:4
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
4:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:4
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
4
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 5%
3
6 раз 32%
4
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
4
5
2.5
7
3
4
5
3.5
3
7
1
8
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
1.5
8
1
4
6
2.5
7
2
1
9
3.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
1.5
18
1
8
11
2.5
14
5
5
14
3.5
8
11
1
18
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 19 11 5 3 36 - 21 38
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 19 6 5 8 18 - 30 23
11.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
12.
Эксельсиор
 Заявка 19 4 9 6 32 - 36 21
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 2 дня 3 часа 57 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    ПСВ
    3.52
    4.20
    3.40
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