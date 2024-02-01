Тур: 20. Стадион: Йохан Кройф Арена.
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Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
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Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
ПСВ
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
40 матчей
37.5%
20%
42.5%
15 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.9
1.26
Среднее время на гол
47
71
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
2.26
1.29
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
83
51
Голов в среднем за матч
2.08
1.28
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|14
|0.74
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.42
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.32
|Акпом Чуба
|5
|0.26
|Бергёйс Стивен
|4
|0.21
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.11
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.11
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Боргес Карлос
|1
|0.05
|Тейлор Кеннет
|1
|0.05
|Хато Йоррель
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Классен Дэви
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|17 (5)
|0.89
|Тиль Гус
|7
|0.37
|Тильман Малик
|5
|0.26
|Лосано Ирвинг
|5
|0.26
|Бакайоко Жоан
|4
|0.21
|Сайбари Исмаэль
|4
|0.21
|Ланг Ноа
|4
|0.21
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.21
|Веерман Йоэй
|3
|0.16
|Вертессен Йорбе
|3
|0.16
|Рамальо Андре
|2
|0.11
|Дест Серджиньо
|1
|0.05
|Боскальи Оливье
|1
|0.05
|Схаутен Йерди
|1
|0.05
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
ПСВ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
1
Аякс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
16
31
Аякс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
ПСВ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
5% (1)
53% (10)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
19
32
Голы по времени матча
Забито
23
30
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
8
27%
61-75
6
26%
7
23%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
5
38%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
22
31
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
1
5%
3
10%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
6
27%
9
29%
29%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Пропущено
23
5
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
13%
1
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
20%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
60%
76-90
Забито
45
61
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 38
11 Забивали первыми 17
2 Не забивали 0
5
11%
6
10%
1-15
5
11%
8
13%
16-30
9
20%
9
15%
31-45
9
20%
14
23%
46-60
8
18%
11
18%
61-75
9
20%
13
21%
76-90
Пропущено
36
9
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 8
5
14%
1
11%
1-15
2
6%
1
11%
16-30
8
22%
1
11%
31-45
13
36%
2
22%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
5
14%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1
Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1
ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Результаты матчей
Аякс
ПСВ
Точный счет
4:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:4
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
4:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:4
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
4
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 5%
3
6 раз 32%
4
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
73
45
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
81
46
72
19
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
154
181
811
145
514
811
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|38 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 30
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|12.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|32 - 36
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6
Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
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