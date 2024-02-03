  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
НЕК Неймеген
0:1
Первый тайм: 20'
Хераклес
0'
0:1
3' Гол
Хорнкамп Ииц
16' Undefined phrase: football_event_
Брюин Джорди

Ход матча

3'
0:1
Хорнкамп Ииц
(Ханссон Эмиль)
16'
 
Брюин Джорди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Хераклес
2.15
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betcity.ru
5.75
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
10
Хансен
Сонтье
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
1
Браувер
Микаэль
35
Бультман
Стив
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
3
Виекхофф
Яннес
22
Оппегорд
Фредрик
5
Брюин
Джорди
18
Вейинович
Марко
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
29
Ханссон
Эмиль
9
Хорнкамп
Ииц
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Хераклес
5-4-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Хераклес

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
1:3
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.6
Огава Коки 5 0.25
Дост Бас 4 (1) 0.2
Пропер Дирк 3 0.15
Бас Юри 3 0.15
Ван Рой Барт 2 0.1
Хансен Сонтье 2 0.1
Тавшан Элаис 2 0.1
Росс Матиас 2 0.1
Гонсалес Роберто 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Чери Тьяронн 1 0.05
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Сано Кадаи 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.25
Энгельс Марио 5 0.25
Санкох Мохамед 4 0.2
Нанкиши Абденего 3 0.15
Хорнкамп Ииц 3 0.15
Уахим Анас 2 0.1
Хоогма Джастин 1 0.05
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.05
Лимбомбе Брайан 1 0.05
Зонненберг Свен 1 0.05
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Худемакерс Меес 1 1
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Вейинович Марко 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Хераклес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
5
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хераклес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

14
10
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Хераклес
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

24
15

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
2
17%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
3
25%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
7
47%
4
19%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
1
7%
6
43%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Забито

36
26
16 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
2
6%
2
8%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
11
31%
2
8%
31-45
8
22%
7
27%
46-60
4
11%
8
31%
61-75
8
22%
7
27%
76-90

Пропущено

32
44
10 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
3
9%
8
18%
1-15
2
6%
9
20%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
6
19%
8
18%
61-75
12
38%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1
Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Хераклес

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
6 раз 32%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
5
5
5
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
6
10
9
1.5
8
11
7
12
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 1:1 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 20 6 8 6 38 - 34 26
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
13.
Хераклес
 1:0 Заявка 20 6 4 10 26 - 45 22
14.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
15.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 11 4 3 4 21 - 16 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 1:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 1:1 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Хераклес
 1:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 21 11
11.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
13.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    НЕК Неймеген контролирует мяч.
  • 18'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 18'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хераклес отменен из-за положения "вне игры".
  • 18'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес.
  • 17'
    Брюин Джорди удалось забить из легкой позиции.
  • 16'
    Г О О О О О Л! Хераклес забивает! Брюин Джорди отличился.
  • 16'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Хераклес
    2.15
    Реклама, fon.bet
    4.30
    Реклама, betcity.ru
    5.75
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:1 Хераклес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    НЕК Неймеген
    Хераклес
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный