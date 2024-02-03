Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хераклес

89' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Бриан Лимбомбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Оппегорд Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Сегодняшная посещаемость составляет 12500 болельщиков

85' Санкох Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Оппегорд Фредрик из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.

81' Удар от ворот произведет Хераклес

81' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Чери Тьяронн не смог попасть в створ ударом издали

76' Удар от ворот произведет Хераклес

76' Оооо... вот это был удар! Худемакерс Меес должен был забить с этой позиции.

75' Чери Тьяронн пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

75' Вердонк Калвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

75' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Пропер Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Энгельс Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Брайан Де Керсмакер не смог попасть в створ ударом издали

71' Бриан Лимбомбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

70' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

70' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол НЕК Неймеген будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НЕК Неймеген

66' Г О О О О Л - Чери Тьяронн левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

66' После проверки VAR рефери поменял решение - НЕК Неймеген не будет бить пенальти!

66' Игра в одни ворота сейчас. НЕК Неймеген доминирует и владеет мячом

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для НЕК Неймеген

62' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Игра в одни ворота сейчас. НЕК Неймеген доминирует и владеет мячом

59' Команда НЕК Неймеген забила решающий гол в последние минуты игры!

59' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

58' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Хераклес

56' Брюин Джорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Чери Тьяронн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Хорошую попытку сделал Нюйтинк Брэм . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Пропер Дирк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Хераклес

53' Чери Тьяронн не смог попасть в створ ударом издали

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Г О О О О О Л - Огава Коки из команды НЕК Неймеген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Майкл Броувер прыгнул не в ту сторону.

50' Зонненберг Свен получает желтую карточку за толчок соперника.

50' Хансен Сонтье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Рефери не любит споров - именно за это Со Силла сейчас получил желтую

48' Сано Кадаи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Вердонк Калвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бриан Лимбомбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Ханссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Бриан Лимбомбе