Тур: 20. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12500 Главный судья: Нагтегал Марк
3:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолХорнкамп Ииц
16' Undefined phrase: football_event_Брюин Джорди
48' Желтая карточкаСо Силла
50' Желтая карточкаЗонненберг Свен
1:1
51' ПенальтиОгава Коки
2:1
59' ГолОгава Коки
64' Undefined phrase: football_event_Де Кеерсмакер Брайан
3:1
66' ГолЧери Тьяронн
90'+7
Ход матча
3'
0:1
16'
48'
50'
51'
1:1
59'
2:1
66'
3:1
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 1
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
565 Количество передач 335
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
-
19 Со СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Хераклес
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.6
|Огава Коки
|7 (1)
|0.35
|Дост Бас
|4 (1)
|0.2
|Пропер Дирк
|3
|0.15
|Бас Юри
|3
|0.15
|Ван Рой Барт
|2
|0.1
|Хансен Сонтье
|2
|0.1
|Тавшан Элаис
|2
|0.1
|Чери Тьяронн
|2
|0.1
|Росс Матиас
|2
|0.1
|Гонсалес Роберто
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Сано Кадаи
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.25
|Энгельс Марио
|5
|0.25
|Санкох Мохамед
|4
|0.2
|Нанкиши Абденего
|3
|0.15
|Хорнкамп Ииц
|3
|0.15
|Уахим Анас
|2
|0.1
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.05
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.05
|Зонненберг Свен
|1
|0.05
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Зонненберг Свен
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Хераклес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
6
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хераклес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
14
10
НЕК Неймеген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Хераклес
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
18
Упущенные победы
24
16
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
1
4%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
5
21%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
19%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
7
44%
4
17%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
1
7%
6
43%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Забито
39
27
16 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
2
5%
3
11%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
11
28%
2
7%
31-45
10
26%
7
26%
46-60
5
13%
8
30%
30%
61-75
8
21%
7
26%
76-90
Пропущено
33
47
11 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
12%
8
17%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
4
12%
8
17%
46-60
6
18%
9
19%
61-75
12
36%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1
Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Хераклес
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
3
7 раз 35%
2
3 раза 15%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
65
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
54
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
146
119
812
812
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|41 - 34
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|9.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6