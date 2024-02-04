79' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Витесс

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Мердинк Мекс нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

66' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Бутра Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Джеймс Деан пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

60' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Витесс

59' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Витесс

56' Эдвардсен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Удар от ворот произведет Витесс

54' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Витесс

50' Удар от ворот произведет Витесс

50' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Anis Hadj Moussa наказан за толчок Эдвардсен Оливер

46' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Де Регт Гиан уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa