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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Витесс
0:1
Второй тайм: 86'
Гоу Эхед Иглс
0'
30' Желтая карточка
Де Регт Гиан
0:1
37' Гол
Эдвардсен Оливер
86' Желтая карточка
Лука Эверинк

Ход матча

26'
Козловски Кацпер
Ван Гинкел Марко
 
30'
Де Регт Гиан
 
37'
0:1
Эдвардсен Оливер
(Линторст Эверт)
46'
 
Наубер Геррит
Крамер Йорис
46'
Anis Hadj Moussa
Де Регт Гиан
 
69'
 
Лука Эверинк
Джеймс Деан
69'
 
Батен Тибо
Эдвардсен Виктор
76'
Виссер Энди
Домджони Тони
 
76'
 
Мартинсен Якоб
Эдвардсен Оливер
83'
 
Саатоф Пим
Бломме Ксандер
86'
 
Лука Эверинк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 231 Количество передач 194
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гоу Эхед Иглс
8.80
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4.70
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2.35
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Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
22
Домджони
Тони
13
Корнелисс
Энцо
25
Де
Регт
Гиан
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
35
Мердинк
Мекс
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
15
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
20
Бломме
Ксандер
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Витесс
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
5:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1.2

Среднее время на гол

63
75

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.2
Манхуф Миллион 4 0.2
Бутра Амин 2 0.1
Ороз Алоис 1 0.05
Тилеманс Матейс 1 0.05
Де Регт Гиан 1 0.05
Козловски Кацпер 0 0
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.3
Со Силла 5 0.25
Эдвардсен Виктор 5 (2) 0.25
Эдвардсен Оливер 5 0.25
Кюйперс Бас 4 0.2
Ромменс Филипп 3 (1) 0.15
Крамер Йорис 2 0.1
Льянсана Энрик 2 0.1
Амофа Джамал 1 0.05
Адеканье Бобби 0 0
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Хендрикс Рамон 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 2 1
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0

Результаты матчей

Витесс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Витесс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

5
21
Витесс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Гоу Эхед Иглс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
5
36%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Забито

8
24
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
1
13%
5
21%
61-75
4
50%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
14
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
6
23%
2
14%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
6
23%
4
29%
76-90

Забито

14
32
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
14%
3
9%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
2
14%
7
22%
61-75
6
43%
9
28%
76-90

Пропущено

39
28
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
6
15%
4
14%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
10
26%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0
Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1

Результаты матчей

Витесс
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Витесс
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
15
4
3
16
1.5
8
11
1
18
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 20 8 6 6 33 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 20 7 8 5 41 - 34 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
13.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 20 5 4 11 26 - 48 19
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 0:1 Заявка 20 3 3 14 13 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
11.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 0:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
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