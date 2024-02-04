0:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаДе Регт Гиан
0:1
37' ГолЭдвардсен Оливер
86' Желтая карточкаБатен Тибо
90' Красная карточкаВиллюмссон Виллюм
0:2
90' ГолМартинсен Якоб
90'+6
Ход матча
30'
37'
86'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
486 Количество передач 351
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
35
Мердинк
Мекс
25
Амофа
Джамал
15
Джеймс
Деан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1.2
Среднее время на гол
63
75
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.2
|Манхуф Миллион
|4
|0.2
|Бутра Амин
|2
|0.1
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Тилеманс Матейс
|1
|0.05
|Де Регт Гиан
|1
|0.05
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.3
|Со Силла
|5
|0.25
|Эдвардсен Виктор
|5 (2)
|0.25
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.25
|Кюйперс Бас
|4
|0.2
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.15
|Крамер Йорис
|2
|0.1
|Льянсана Энрик
|2
|0.1
|Мартинсен Якоб
|1
|0.05
|Амофа Джамал
|1
|0.05
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Дейл Матс
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|3
|1
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Хендрикс Рамон
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|2
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Батен Тибо
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Витесс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
5
21
Витесс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Гоу Эхед Иглс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
5
36%
76-90
Забито
8
24
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
1
13%
5
21%
61-75
4
50%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
14
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
6
23%
2
14%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
6
23%
4
29%
76-90
Забито
14
34
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
2
14%
3
9%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
2
14%
4
12%
46-60
2
14%
7
21%
61-75
6
43%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
41
28
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
6
15%
4
14%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
11
27%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0
Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
Результаты матчей
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
164
317
911
119
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|1:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|41 - 34
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|9.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|14.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|21 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|2:2 Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 45
|13
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 20
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|2:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|2:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|2:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 27
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6