Тур: 20. Стадион: Спарта. Главный судья: Маншот Ероен
0:1
Перерыв
Ход матча
17'
26'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
278 Количество передач 240
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
-
16 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Де Рой КайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
ПЕК Зволле
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5 (3)
|0.25
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.25
|Версейрен Арно
|3
|0.15
|Вриндс Барт
|2
|0.1
|Саито Коки
|2
|0.1
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.1
|Негли Камиель
|2
|0.1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|Мито Шунсуке
|1
|0.05
|Метиньо
|1
|0.05
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|8
|0.4
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.25
|Намли Юнес
|4
|0.2
|Веланас Одиссеус
|3
|0.15
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.15
|Веллиос Апостолос
|3
|0.15
|Рейндерс Элиано
|2
|0.1
|Лам Томас
|1
|0.05
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Метиньо
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Ван Полен Брам
|3
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Веланас Одиссеус
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
|Фихтингер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
8
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
13
7
Спарта Роттердам
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
4
40%
5
26%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
7
37%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
40%
8
50%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
4
36%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
30%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
25
30
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
20%
2
7%
31-45
9
36%
6
20%
46-60
4
16%
8
27%
61-75
5
20%
9
30%
76-90
Пропущено
25
30
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
6
24%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
5
20%
6
20%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
8
32%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2
АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
ПЕК Зволле
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
46
54
28
27
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
712
712
217
217
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|41 - 34
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|9.
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|15.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 17
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6