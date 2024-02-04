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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Спарта Роттердам
0:1
Перерыв
ПЕК Зволле
0'
17' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
0:1
26' Гол
Лам Томас

Ход матча

17'
Эрдхёйзен Майк
 
26'
0:1
Лам Томас
(Ван Ден Берг Дэйв)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 278 Количество передач 240
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
ПЕК Зволле
3.75
3.70
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4.76
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Вормердам
Дьянго
6
Клемент
Пелле
8
Китолано
Джошуа
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Брим
Шарль-Андреас
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
34
Фихтингер
Ник
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
Спарта Роттердам
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
ПЕК Зволле

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:2
ТМК
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.25
Китолано Джошуа 5 (2) 0.25
Версейрен Арно 3 0.15
Вриндс Барт 2 0.1
Саито Коки 2 0.1
Брим Шарль-Андреас 2 0.1
Негли Камиель 2 0.1
Де Гузман Джонатан 1 0.05
Мито Шунсуке 1 0.05
Метиньо 1 0.05
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 8 0.4
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.25
Намли Юнес 4 0.2
Веланас Одиссеус 3 0.15
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.15
Веллиос Апостолос 3 0.15
Рейндерс Элиано 2 0.1
Лам Томас 1 0.05
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Метиньо 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Ван Полен Брам 3 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Веланас Одиссеус 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Фихтингер Ник 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
8
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

13
7
Спарта Роттердам
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
4
40%
5
26%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
7
37%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
40%
8
50%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
4
36%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
30%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

25
30
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
20%
2
7%
31-45
9
36%
6
20%
46-60
4
16%
8
27%
61-75
5
20%
9
30%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
6
24%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
5
20%
6
20%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
8
32%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2
АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
ПЕК Зволле

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 20 10 5 5 41 - 23 35
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 20 7 8 5 41 - 34 29
8.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 20 7 5 8 25 - 26 26
9.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Утрехт
 Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
13.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
14.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
15.
Хераклес
 Заявка 20 5 4 11 26 - 48 19
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
18.
Витесс
 Заявка 20 3 3 14 13 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Утрехт
 Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
15.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 17 15
7.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
11.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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    Спарта Роттердам
    Ничья
    ПЕК Зволле
    3.75
    3.70
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    4.76
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