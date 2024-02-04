Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

38' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Версейрен Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Оооо... вот это был удар! Мито Шунсуке должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Мито Шунсуке . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле в офсайде

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Дэйви ван ден Берг сделал результативную передачу.

26' Дэйви ван ден Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' ШТАНГА! Пробил головой Вриндс Барт прямо в каркас ворот!

24' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Спарта Роттердам

17' Эрдхёйзен Майк получил желтую карточку от судьи

17' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оооо... вот это был удар! Бакари Саид должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Бакари Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Мито Шунсуке создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тай Леннарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бакари Саид нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Саито Коки навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.