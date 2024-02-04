Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

81' Хорошую попытку сделал Намли Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Китолано Джошуа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Рейндерс Элиано не смог попасть в створ ударом издали

78' Хорошую попытку сделал Джевенсио ван дер Куст. Удар в створ, но вратарь начеку

74' Леуритсен Тобиас пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

73' Матч возобновлен

73' Тактическая замена. Эрдхёйзен Майк уходит с поля и его заменяет Джевенсио ван дер Куст

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Дэйви ван ден Берг удалось забить из легкой позиции.

70' Г О О О О Л - Дэйви ван ден Берг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

70' Сантиметры! Удар с лета нанес Дэйви ван ден Берг, но попал в штангу!

70' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Тактическая замена. Шарль-Андреас Брим уходит с поля и его заменяет Леуритсен Тобиас

66' Мито Шунсуке не смог попасть в створ ударом издали

65' Вриндс Барт нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

64' Фихтингер Ник получил желтую карточку от судьи

64' Китолано Джошуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Фихтингер Ник . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Мито Шунсуке оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Бакари Саид наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

58' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Мито Шунсуке пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

58' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

56' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Мито Шунсуке навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Бакари Саид пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

54' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

52' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Рейндерс Элиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника