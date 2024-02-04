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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
0:1
Второй тайм: 61'
Фейеноорд
0'
0:1
6' Гол
Виффер Матс
7' Желтая карточка
Класи Йорди
37' Желтая карточка
Де Вит Дани
45' Желтая карточка
Хименес Сантьяго Томас

Ход матча

6'
0:1
Виффер Матс
7'
Класи Йорди
 
35'
 
Велленройтер Тимон
Бейло Юстин
37'
Де Вит Дани
 
45'
 
Хименес Сантьяго Томас
46'
Поку Эрнест
Ван Боммел Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 219 Количество передач 204
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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АЗ Алкмаар
Ничья
Фейеноорд
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5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Овусу-Одуро
Рим
5
Пенетра
Алешандре
25
Базур
Рихедли
3
Гус
Ваутер
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
17
Аддай
Джейден
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
АЗ Алкмаар
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Фейеноорд

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

35 матчей

28.6%
20%
51.4%
10 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.26

Среднее время на гол

75
71

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.94

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

52
55

Голов в среднем за матч

1.49
1.57

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 21 (1) 1.05
Де Вит Дани 5 (1) 0.25
Лахдо Майкель 3 0.15
Класи Йорди 2 0.1
Ван Боммел Рубен 2 0.1
Инди Мартинс 1 0.05
Мейнанс Свен 1 0.05
Одгор Йенс 1 0.05
Мёллер Вольфе Давид 1 0.05
Ван Бредероде Мирон 1 0.05
Данташ Тьягу 1 0.05
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 1.05
Тимбер Квинтен 6 0.3
Стенгс Келвин 5 0.25
Гертрейда Лютсхарел 5 0.25
Пайшао Игор 5 0.25
Виффер Матс 3 0.15
Минте Янкуба 3 0.15
Лингр Ондржей 2 0.1
Сейер Лео 1 0.05
Дилросун Джавайро 1 0.05
Иванушец Лука 1 0.05
Миламбо Антони 1 0.05
Ниукоп Барт 1 0.05
Уэда Аясэ 1 0.05
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 5 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Класи Йорди 3 0
Инди Мартинс 3 0
Базур Рихедли 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
3
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Фейеноорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

14
25
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Фейеноорд
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

24
26
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
6
25%
4
15%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
8
33%
6
23%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
5
33%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

39
52
15 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
8
21%
9
17%
1-15
4
10%
11
21%
16-30
3
8%
4
8%
31-45
11
28%
9
17%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
10
26%
12
23%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2
Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Фейеноорд

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
6:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
6:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
5 раз 26%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
5
5
2.5
5
5
3
7
3.5
3
7
1
9
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
8
1
2
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
12
7
1.5
14
5
7
12
2.5
9
10
3
16
3.5
7
12
1
18
4.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 20 10 5 5 41 - 23 35
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 20 7 8 5 41 - 34 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
13.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
14.
Утрехт
 2:2 Заявка 20 4 9 7 21 - 30 21
15.
Хераклес
 Заявка 20 5 4 11 26 - 48 19
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 2:2 Заявка 20 3 4 13 21 - 45 13
18.
Витесс
 Заявка 20 3 3 14 13 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 2:2 Заявка 10 1 6 3 13 - 20 9
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 2:2 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9.
Утрехт
 2:2 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
11.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 2:2 Заявка 11 1 3 7 13 - 27 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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