Тур: 20. Стадион: АФАС. Главный судья: Маккили Дэнни
0:1
Второй тайм: 61'
0'
0:1
6' ГолВиффер Матс
7' Желтая карточкаКласи Йорди
37' Желтая карточкаДе Вит Дани
45' Желтая карточкаХименес Сантьяго Томас
Ход матча
6'
0:1
7'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
219 Количество передач 204
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
35 матчей
28.6%
20%
51.4%
10 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.26
Среднее время на гол
75
71
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.94
Среднее время на гол
51
46
Всего голов
52
55
Голов в среднем за матч
1.49
1.57
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|1.05
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.25
|Лахдо Майкель
|3
|0.15
|Класи Йорди
|2
|0.1
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.1
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|Мейнанс Свен
|1
|0.05
|Одгор Йенс
|1
|0.05
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.05
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.05
|Данташ Тьягу
|1
|0.05
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|1.05
|Тимбер Квинтен
|6
|0.3
|Стенгс Келвин
|5
|0.25
|Гертрейда Лютсхарел
|5
|0.25
|Пайшао Игор
|5
|0.25
|Виффер Матс
|3
|0.15
|Минте Янкуба
|3
|0.15
|Лингр Ондржей
|2
|0.1
|Сейер Лео
|1
|0.05
|Дилросун Джавайро
|1
|0.05
|Иванушец Лука
|1
|0.05
|Миламбо Антони
|1
|0.05
|Ниукоп Барт
|1
|0.05
|Уэда Аясэ
|1
|0.05
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|5
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Класи Йорди
|3
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Базур Рихедли
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
3
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Фейеноорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
14
25
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Фейеноорд
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
24
26
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
6
25%
4
15%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
8
33%
6
23%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
5
33%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
39
52
15 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
8
21%
9
17%
1-15
4
10%
11
21%
16-30
3
8%
4
8%
31-45
11
28%
9
17%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
10
26%
12
23%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2
Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
6:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
6:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
5 раз 26%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
64
55
55
37
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
81
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
172
127
145
712
910
316
712
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|1:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|41 - 34
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|9.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|14.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|21 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|2:2 Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 45
|13
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 20
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|2:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|2:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|2:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 27
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6