Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Глупую желтую получил Хименес Сантьяго Томас за то, что отбил ногой мяч после свистка

47' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Стенгс Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Траунер Гернот из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

41' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

40' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

38' Стенгс Келвин из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бейло Юстин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Бейло Юстин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Фейеноорд

29' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

29' Ван Боммел Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Базур Рихедли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Фейеноорд

26' Удар от ворот произведет Фейеноорд

25' Оооо... вот это был удар! Де Вит Дани должен был забить с этой позиции.

25' Де Вит Дани пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло ловит мяч

25' Ван Боммел Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Фейеноорд

21' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

10' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Фейеноорд

9' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Класи Йорди получил желтую карточку от судьи

7' Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Виффер Матс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

6' Близко! Тимбер Квинтен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

3' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Аддай Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля