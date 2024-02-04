Тур: 20. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
9' ГолБут Зак
35' Желтая карточкаБауссайд Отман
38' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
1:1
38' ГолБут Тейлор
2:1
45' ГолВиргевер Ник
50' Желтая карточкаФлинт Джош
2:2
54' ГолФлинт Джош
3:2
57' ГолБут Тейлор
Ход матча
9'
0:1
35'
38'
1:1
45'
2:1
50'
54'
2:2
57'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
284 Количество передач 109
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
17
Твигт
Калвин
7
Бут
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бут ЗакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Волендам
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.25
Среднее время на гол
270
360
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.2
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.1
|Фрауло Оскар
|2
|0.1
|Фламинго Райан
|2
|0.1
|Бут Тейлор
|2
|0.1
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.05
|Рамселар Барт
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Виргевер Ник
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Модибо Саньян
|1
|0.05
|Ромени Оле
|1
|0.05
|Ламмерс Сэм
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.25
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.15
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.15
|Milan de Haan
|3
|0.15
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.05
|Флинт Джош
|1
|0.05
|Куол Гаранг
|1
|0.05
|Бут Зак
|1
|0.05
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.05
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Флинт Джош
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Волендам
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
9
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Волендам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
7
6
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Волендам
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
5
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
4
22%
9
36%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
3
43%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
17%
3
16%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
4
22%
4
21%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
2
11%
5
26%
76-90
Пропущено
29
43
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
2
7%
7
16%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
24%
6
14%
31-45
6
21%
10
23%
46-60
7
24%
5
12%
61-75
6
21%
15
35%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4
Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2
Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Результаты матчей
Утрехт
Волендам
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
514
415
217
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|1:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|41 - 34
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|9.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|14.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|21 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|2:2 Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 45
|13
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 20
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|2:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|2:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|2:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 27
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6