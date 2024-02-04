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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Утрехт
3:2
Второй тайм: 60'
Волендам
0'
0:1
9' Гол
Бут Зак
35' Желтая карточка
Бауссайд Отман
38' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
1:1
38' Гол
Бут Тейлор
2:1
45' Гол
Виргевер Ник
50' Желтая карточка
Флинт Джош
2:2
54' Гол
Флинт Джош
3:2
57' Гол
Бут Тейлор

Ход матча

9'
0:1
Бут Зак
(Улд-Ших Биляль)
30'
 
Флинт Джош
Гессанд Аксель
35'
Бауссайд Отман
 
38'
Ван дер Хорн Майк
 
38'
Бут Тейлор
(Ламмерс Сэм)
1:1
45'
Виргевер Ник
(Тоорнстра Йенс)
2:1
46'
Боздоган Джан
Фрауло Оскар
 
46'
Икбал Зидан
Ван дер Хорн Майк
 
50'
 
Флинт Джош
54'
2:2
Флинт Джош
57'
Бут Тейлор
(Тоорнстра Йенс)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 284 Количество передач 109
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Волендам
10.00
5.60
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Фрауло
Оскар
34
Фламинго
Райан
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
9
Ламмерс
Сэм
26
Бауссайд
Отман
1
Мио
Бакхаус
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
50
Гессанд
Аксель
2
Буур
Оскар
5
Кокс
Джордж
17
Твигт
Калвин
36
Milan
de
Haan
8
Ле
Ру
Люк
11
Улд-Ших
Биляль
7
Бут
Зак
Утрехт
4-3-3
Волендам
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Волендам

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
0:4
ТМК
5:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.25

Среднее время на гол

270
360

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 4 0.2
Тоорнстра Йенс 2 0.1
Фрауло Оскар 2 0.1
Фламинго Райан 2 0.1
Бут Тейлор 2 0.1
Лидберг Исак 1 0.05
Сёнтьенс Матс 1 0.05
Рамселар Барт 1 0.05
Бауссайд Отман 1 0.05
Боздоган Джан 1 0.05
Виргевер Ник 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Модибо Саньян 1 0.05
Ромени Оле 1 0.05
Ламмерс Сэм 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.25
Зеефейк Ликвинсио 3 0.15
Бенамар Бенаисса 3 0.15
Milan de Haan 3 0.15
Твигт Калвин 2 (1) 0.1
Улд-Ших Биляль 1 0.05
Флинт Джош 1 0.05
Куол Гаранг 1 0.05
Бут Зак 1 0.05
Ван Мигем Дарил 1 0.05
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Тоорнстра Йенс 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Флинт Джош 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Волендам
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
9
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Волендам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

7
6
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Волендам
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
5
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
4
22%
9
36%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
3
43%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
17%
3
16%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
4
22%
4
21%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
2
11%
5
26%
76-90

Пропущено

29
43
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
2
7%
7
16%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
24%
6
14%
31-45
6
21%
10
23%
46-60
7
24%
5
12%
61-75
6
21%
15
35%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4
Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2
Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2

Результаты матчей

Утрехт
Волендам

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
4
15
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 20 10 5 5 41 - 23 35
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 20 7 8 5 41 - 34 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
13.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
14.
Утрехт
 2:2 Заявка 20 4 9 7 21 - 30 21
15.
Хераклес
 Заявка 20 5 4 11 26 - 48 19
16.
Валвейк
 Заявка 20 4 3 13 20 - 41 15
17.
Волендам
 2:2 Заявка 20 3 4 13 21 - 45 13
18.
Витесс
 Заявка 20 3 3 14 13 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 2:2 Заявка 10 1 6 3 13 - 20 9
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 2:2 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9.
Утрехт
 2:2 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
11.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 2:2 Заявка 11 1 3 7 13 - 27 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 60'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Контроль мяча: Утрехт: 72%, Волендам: 28%.
  • 60'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 59'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 58'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Утрехт.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Утрехт начинает контратаку
    • 55'
      Контроль мяча: Утрехт: 72%, Волендам: 28%.
    • 54'
      Г О О О О О Л - Джош Флинт из команды Волендам легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Джош Флинт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам подал угловой справа.
    • 54'
      Икбал Зидан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 53'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Волендам
    10.00
    5.60
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    9.50
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    Где смотреть матч Утрехт 3:2 Волендам онлайн

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