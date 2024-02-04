Тур: 20. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20161 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
9' ГолБут Зак
35' Желтая карточкаБауссайд Отман
38' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
1:1
38' ГолБут Тейлор
2:1
45' ГолВиргевер Ник
50' Желтая карточкаФлинт Джош
2:2
54' ГолФлинт Джош
3:2
57' ГолБут Тейлор
4:2
84' ГолБут Тейлор
90'+4
Ход матча
9'
0:1
35'
38'
1:1
45'
2:1
50'
54'
2:2
57'
3:2
80'
84'
4:2
89'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
562 Количество передач 259
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.40 Победа «Утрехта»
-
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
17
Твигт
Калвин
7
Бут
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бут ЗакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Волендам
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.25
Среднее время на гол
270
360
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.2
|Бут Тейлор
|3
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.1
|Фрауло Оскар
|2
|0.1
|Фламинго Райан
|2
|0.1
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.05
|Рамселар Барт
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Виргевер Ник
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Модибо Саньян
|1
|0.05
|Ромени Оле
|1
|0.05
|Ламмерс Сэм
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.25
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.15
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.15
|Milan de Haan
|3
|0.15
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.05
|Флинт Джош
|1
|0.05
|Куол Гаранг
|1
|0.05
|Бут Зак
|1
|0.05
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.05
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Флинт Джош
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Волендам
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
11
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
7
6
Утрехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Волендам
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
20
29
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
5
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
10
34%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
3
43%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
3
14%
4
19%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Пропущено
31
47
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
3
10%
7
15%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
23%
8
17%
31-45
7
23%
11
23%
46-60
7
23%
5
11%
61-75
6
19%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4
Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2
Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Результаты матчей
Утрехт
Волендам
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
37
27
28
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
37
38
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
146
614
515
317
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|41 - 34
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|9.
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|20 - 41
|15
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|15.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 17
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6