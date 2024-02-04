Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Джош Флинт. Удар в створ, но вратарь начеку

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошую попытку сделал Тер Авест Хидде . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Удар от ворот произведет Волендам

45' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Джош Флинт успешно блокирует удар.

41' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

40' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

38' Г О О О О Л - Бут Тейлор забивает с правой ноги!

38' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Утрехт

35' Бауссайд Отман получил желтую карточку от судьи

35' Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Удар от ворот произведет Волендам

33' Удар от ворот произведет Утрехт

32' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Гессанд Аксель получил травму и заменен. Джош Флинт выходит на поле.

29' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Волендам

28' Фрауло Оскар из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Волендам

23' Удар от ворот произведет Волендам

23' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Волендам

15' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волендам

8' Удар от ворот произведет Волендам

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Твигт Калвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Волендам

4' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Мирани Деймон получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Мирани Деймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Волендам начинает с центра поля