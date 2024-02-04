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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Осасуна
0:2
Второй тайм: 54'
Сельта
0'
12' Желтая карточка
Гарсия Давид
0:1
24' Гол
Ларсен Йорген
0:2
25' Гол
Де ла Торре Лука

Ход матча

12'
Гарсия Давид
 
24'
0:1
Ларсен Йорген
(Де ла Торре Лука)
25'
0:2
Де ла Торре Лука
(Ларсен Йорген)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 300 Количество передач 160
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 123
Осасуна 58.5% (72)
X 32.5% (40)
Сельта 8.9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
12
Аресо
Хесус
15
Пенья
Рубен
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
25
Гуаита
Висенте
4
Нуньес
Унай
5
Тапия
Ренато
28
Домингес
Карлос
22
Манкильо
Хави
16
Жаилсон
Маркес
8
Пейнадо
Франсиско
21
Ристич
Михайло
3
Мингеса
Оскар
18
Ларсен
Йорген
14
Де
ла
Торре
Лука
Осасуна
5-3-2
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Осасуна
Сельта

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
0.88

Среднее время на гол

126
102

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.43

Среднее время на гол

60
210

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

79
135

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (3) 0.43
Гарсия Рауль 3 0.13
Гарсия Рубен 2 0.09
Гомес Мойсес 2 0.09
Муньос Икер 2 0.09
Авила Эсекьель 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Монкайола Хон 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 8 0.35
Аспас Яго 3 (1) 0.13
Дувикас Анастасиос 3 0.13
Бамба Джонатан 2 0.09
Сведберг Виллиот 2 0.09
Де ла Торре Лука 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
10
Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

8
7
Осасуна
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сельта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
7
41%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
57%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
7
35%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

33
33
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
4
12%
6
18%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
9
27%
5
15%
61-75
8
24%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3
Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Сельта

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
8
14
1.5
6
16
1
21
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 0:2 Заявка 23 7 5 11 26 - 35 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
15.
Сельта
 2:0 Заявка 23 4 8 11 23 - 32 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 0:2 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 2:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 0:2 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 2:0 Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Тапия Ренато из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 54'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 53'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Нуньес Унай ослабляет давление, выбив мяч.
  • 53'
    Манкильо Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 52'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 52'
    Ристич Михайло ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.6% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Осасуна 58.5% (72)
    X 32.5% (40)
    Сельта 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Сельта
    21.00
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    7.40
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Сельта

    Исход игры
    Осасуна
    58.5% (72)
    Ничья
    32.5% (40)
    Сельта
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (72)
    Нет
    37.93% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (34)
    1:0 Осасуна
    26.8% (33)
    2:1 Осасуна
    26.8% (33)
    1:2 Сельта
    4.1% (5)
    2:0 Осасуна
    2.4% (3)
    0:1 Сельта
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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