Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Сельта играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рауль Гарсия из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Удар от ворот произведет Сельта

40' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Сельта

38' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Сельта

33' Рауль Гарсия из команды Осасуна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

32' Ибаньес Пабло из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

29' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Рауль Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Муньос Икер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Г О О О О Л - Де ла Торре Лука забивает с левой ноги!

25' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ларсен Йорген из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с правой ноги!

23' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ристич Михайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ристич Михайло пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

15' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

12' Гарсия Давид III - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Муньос Икер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

8' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ибаньес Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Рауль Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ристич Михайло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Жаилсон Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осасуна начинает с центра поля