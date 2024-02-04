Тур: 23. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 20030 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
12' Желтая карточкаГарсия Давид
0:1
24' ГолЛарсен Йорген
0:2
25' ГолДе ла Торре Лука
84' Желтая карточкаБарха Энрике
0:3
90' ГолДувикас Анастасиос
90'+5
Ход матча
12'
24'
25'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
664 Количество передач 294
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
15
Пенья
Рубен
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Осасуна
Сельта
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
0.88
Среднее время на гол
126
102
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.43
Среднее время на гол
60
210
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.13
0.67
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
79
135
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|10 (3)
|0.43
|Гарсия Рауль
|3
|0.13
|Гарсия Рубен
|2
|0.09
|Гомес Мойсес
|2
|0.09
|Муньос Икер
|2
|0.09
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|8
|0.35
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.17
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.13
|Бамба Джонатан
|2
|0.09
|Сведберг Виллиот
|2
|0.09
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|Старфельт Карл
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
10
Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
8
7
Осасуна
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сельта
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
5
31%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
41%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
57%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
14%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
4
15%
1
4%
1-15
4
15%
9
39%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
31%
5
22%
76-90
Пропущено
36
33
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
8%
4
12%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
4
11%
6
18%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
9
25%
5
15%
61-75
9
25%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3
Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1
Результаты матчей
Осасуна
Сельта
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
149
815
716
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|1:1 Заявка
|23
|8
|11
|4
|26 - 25
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|1:1 Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|16.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|18.
|Заявка
|23
|2
|11
|10
|15 - 31
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|4.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:3 Сельта
Исход игры
Осасуна
58.5% (72)
Ничья
32.5% (40)
Сельта
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
62.07% (72)
Нет
37.93% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (34)
1:0 Осасуна
26.8% (33)
2:1 Осасуна
26.8% (33)
1:2 Сельта
4.1% (5)
2:0 Осасуна
2.4% (3)
0:1 Сельта
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!