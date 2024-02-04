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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 20030 Главный судья: Альберола Хавьер
Осасуна
0:3
Конец матча
Сельта
0'
12' Желтая карточка
Гарсия Давид
0:1
24' Гол
Ларсен Йорген
0:2
25' Гол
Де ла Торре Лука
84' Желтая карточка
Барха Энрике
0:3
90' Гол
Дувикас Анастасиос
90'+5

Ход матча

12'
Гарсия Давид
 
24'
0:1
Ларсен Йорген
(Де ла Торре Лука)
25'
0:2
Де ла Торре Лука
(Ларсен Йорген)
62'
 
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
62'
Орос Аймар
Гомес Мойсес
 
62'
Арнаис Хосе
Ибаньес Пабло
 
62'
Мохика Хоан
Катена Алехандро
 
73'
 
Tadeo Allende
Манкильо Хави
75'
Барха Энрике
Пенья Рубен
 
75'
Гарсия Рубен
Гарсия Рауль
 
84'
Барха Энрике
 
87'
 
Санчес Мануэль
Де ла Торре Лука
90'
0:3
Дувикас Анастасиос
(Жаилсон Маркес)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 664 Количество передач 294
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Осасуна 58.5% (72)
X 32.5% (40)
Сельта 8.9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
12
Аресо
Хесус
15
Пенья
Рубен
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
25
Гуаита
Висенте
4
Нуньес
Унай
5
Тапия
Ренато
28
Домингес
Карлос
22
Манкильо
Хави
16
Жаилсон
Маркес
8
Пейнадо
Франсиско
21
Ристич
Михайло
3
Мингеса
Оскар
18
Ларсен
Йорген
14
Де
ла
Торре
Лука
Осасуна
5-3-2
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Осасуна
Сельта

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
0.88

Среднее время на гол

126
102

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.43

Среднее время на гол

60
210

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

79
135

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (3) 0.43
Гарсия Рауль 3 0.13
Гарсия Рубен 2 0.09
Гомес Мойсес 2 0.09
Муньос Икер 2 0.09
Авила Эсекьель 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Монкайола Хон 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 8 0.35
Дувикас Анастасиос 4 0.17
Аспас Яго 3 (1) 0.13
Бамба Джонатан 2 0.09
Сведберг Виллиот 2 0.09
Де ла Торре Лука 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Осасуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
10
Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

8
7
Осасуна
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сельта
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
5
31%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
41%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
57%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
4
15%
1
4%
1-15
4
15%
9
39%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
31%
5
22%
76-90

Пропущено

36
33
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
8%
4
12%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
4
11%
6
18%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
9
25%
5
15%
61-75
9
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3
Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Сельта

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
14
9
8
15
1.5
7
16
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 1:1 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 1:1 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
15.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 1:1 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 1:1 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 1:1 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 1:1 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
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    Прогнозы 123
    Осасуна 58.5% (72)
    X 32.5% (40)
    Сельта 8.9% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:3 Сельта

    Исход игры
    Осасуна
    58.5% (72)
    Ничья
    32.5% (40)
    Сельта
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (72)
    Нет
    37.93% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (34)
    1:0 Осасуна
    26.8% (33)
    2:1 Осасуна
    26.8% (33)
    1:2 Сельта
    4.1% (5)
    2:0 Осасуна
    2.4% (3)
    0:1 Сельта
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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