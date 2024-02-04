Тур: 23. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Гонсалес Пабло
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
22
Мере
Хорхе
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вильярреал
Кадис
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|10 (2)
|0.45
|Сорлот Александр
|8
|0.36
|Моралес Луис
|6
|0.27
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.09
|Баэна Алехандро
|1
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.05
|Ахомач Илиас
|1
|0.05
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Фойт Хуан
|1
|0.05
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.23
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.14
|Рохер Марти
|2
|0.09
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.09
|Эрнандес Луис
|1
|0.05
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.05
|Пирес Лукас
|1
|0.05
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|7
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Куэнка Хорхе
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Фойт Хуан
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|13
|0
|Алькарас Рубен
|11
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Пирес Лукас
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кадис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
6
Вильярреал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Кадис
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
8
Вильярреал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
18
6
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
1
6%
2
33%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
17%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
5
56%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
2
9%
3
23%
76-90
Забито
34
15
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
3
9%
4
27%
1-15
5
15%
7
47%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
9
26%
1
7%
76-90
Пропущено
44
31
22 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
5
11%
5
16%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
9
20%
7
23%
46-60
8
18%
7
23%
61-75
5
11%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1
Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Кадис
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
56
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
29
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1111
715
319
517
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|4.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал - Кадис
Исход игры
Вильярреал
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Кадис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
52.54% (62)
Нет
47.46% (56)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
34.6% (44)
1:0 Вильярреал
24.4% (31)
2:0 Вильярреал
18.1% (23)
3:1 Вильярреал
7.1% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:2 Вильярреал
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!