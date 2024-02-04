  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Вильярреал
 
Позже
Кадис
Прогнозы 127
Вильярреал 94.5% (120)
X 3.9% (5)
Кадис 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Кадис
5.80
4.20
Реклама, betboom.ru
5.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
22
Мере
Хорхе
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
Вильярреал
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Кадис

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.45
Сорлот Александр 8 0.36
Моралес Луис 6 0.27
Парехо Даниэль 2 (2) 0.09
Баэна Алехандро 1 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.05
Ахомач Илиас 1 0.05
Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Фойт Хуан 1 0.05
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.23
Мачис Дарвин 3 (1) 0.14
Рохер Марти 2 0.09
Алькарас Рубен 2 (1) 0.09
Эрнандес Луис 1 0.05
Сан Эметерио Феде 1 0.05
Пирес Лукас 1 0.05
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 7 1
Капу Этьен 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Комесанья Санти 5 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Куэнка Хорхе 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Марселино Гарсия Тораль 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Сорлот Александр 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Карселен Исаак 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кадис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
6
Вильярреал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Кадис
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
8
Вильярреал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

18
6
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
1
6%
2
33%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
5
56%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
2
9%
3
23%
76-90

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
3
9%
4
27%
1-15
5
15%
7
47%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
9
26%
1
7%
76-90

Пропущено

44
31
22 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
5
11%
5
16%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
9
20%
7
23%
46-60
8
18%
7
23%
61-75
5
11%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1
Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Кадис

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
11
11
7
15
1.5
3
19
5
17
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
12.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
Где смотреть матч Вильярреал - Кадис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал - Кадис

Исход игры
Вильярреал
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Кадис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
52.54% (62)
Нет
47.46% (56)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
34.6% (44)
1:0 Вильярреал
24.4% (31)
2:0 Вильярреал
18.1% (23)
3:1 Вильярреал
7.1% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:2 Вильярреал
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вильярреал
Кадис
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный