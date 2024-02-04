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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 16183 Главный судья: Гонсалес Пабло
Вильярреал
0:0
Конец матча
Кадис
0'
47' Желтая карточка
Коклен Франсис
67' Желтая карточка
Комесанья Санти
69' Желтая карточка
Карселен Исаак
90' Желтая карточка
Марселино Гарсия Тораль
90' Желтая карточка
Баэна Алехандро
90'+7

Ход матча

46'
Гуэдеш Гонсалу
Ахомач Илиас
 
46'
Моралес Луис
Сорлот Александр
 
47'
Коклен Франсис
 
67'
Комесанья Санти
 
69'
 
Карселен Исаак
70'
Капу Этьен
Комесанья Санти
 
75'
 
Хуанми Мигель
Алехо Иван
82'
 
Окампо Брайан
Рамос Кристофер
82'
 
Макси Гомес
Наварро Роберто
89'
Тригерос Мануэль
Коклен Франсис
 
90'
Марселино Гарсия Тораль
 
90'
 
Сальдуа Хосеба
Собрино Рубен
90'
 
Куаме Роминигуе
Эскаланте Гонсало
90'
Баэна Алехандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 409 Количество передач 245
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Вильярреал 94.5% (120)
X 3.9% (5)
Кадис 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
22
Мере
Хорхе
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
17
Эскаланте
Гонсало
8
Алекс
Фернандес
27
Наварро
Роберто
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
Вильярреал
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Кадис

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.43
Сорлот Александр 8 0.35
Моралес Луис 6 0.26
Парехо Даниэль 2 (2) 0.09
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.22
Мачис Дарвин 3 (1) 0.13
Рохер Марти 2 0.09
Алькарас Рубен 2 (1) 0.09
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Куэнка Хорхе 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Сорлот Александр 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Кадис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
6
Вильярреал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Кадис
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
8
Вильярреал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

18
6
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
1
6%
2
33%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
5
56%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
2
9%
3
23%
76-90

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
3
9%
4
27%
1-15
5
15%
7
47%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
9
26%
1
7%
76-90

Пропущено

44
31
22 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
5
11%
5
16%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
9
20%
7
23%
46-60
8
18%
7
23%
61-75
5
11%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1
Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Кадис

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
7
1.5
2
9
3
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
7
2
9
1.5
1
11
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
11
12
7
16
1.5
3
20
5
18
2.5
1
22
1
22
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 0:2 Заявка 23 7 5 11 26 - 35 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
15.
Сельта
 2:0 Заявка 23 4 8 11 23 - 32 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 0:2 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 2:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 0:2 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 2:0 Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вильярреал: 59%, Кадис: 41%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 96'
    Шанс! Морено Херард из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
  • 96'
    Фемения Кико из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Мере Хорхе из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Вильярреал 94.5% (120)
    X 3.9% (5)
    Кадис 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Кадис

    Исход игры
    Вильярреал
    94.5% (120)
    Ничья
    3.9% (5)
    Кадис
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.54% (62)
    Нет
    47.46% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    34.6% (44)
    1:0 Вильярреал
    24.4% (31)
    2:0 Вильярреал
    18.1% (23)
    3:1 Вильярреал
    7.1% (9)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    3:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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