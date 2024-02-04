Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Баэна Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Пирес Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Кадис

40' Удар от ворот произведет Кадис

39' Баэна Алехандро пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

36' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Кадис

34' Баэна Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хорошую попытку сделал Рамос Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Удар от ворот произведет Кадис

32' Судья свистит. Иван Алехо атаковал сзади соперника. Это Морено Альберто заработал своей команде штрафной

31' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Баэна Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Баэна Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Наварро Роберто не смог попасть в створ ударом издали

25' Рамос Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Собрино Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вильярреал

21' Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.

19' Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Наварро Роберто из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Баэна Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Пирес Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Наварро Роберто из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сорлот Александр пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

11' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Баэна Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Удар от ворот произведет Кадис

6' Фемения Кико не смог попасть в створ ударом издали

5' Комесанья Санти нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

5' Ахомач Илиас из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля