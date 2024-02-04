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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Бетис
0:1
Первый тайм: 25'
Хетафе
0'
0:1
8' Пенальти
Гринвуд Мэйсон
19' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис

Ход матча

8'
0:1
Гринвуд Мэйсон
13'
Миранда Хуан
Абнер
 
19'
Папастатопулос Сократис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Бетис 82.5% (99)
X 15.8% (19)
Хетафе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Хетафе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
20
Абнер
4
Джонни
27
Алтимира
Серхи
17
Родри
Родриго
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
5
Милья
Луис
25
Сантьяго
Хесус
32
Мартин
Хорхе
14
Латаса
Хуан
7
Мата
Хайме
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.26
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.26
Иско Аларкон 5 0.22
Перес Айосе 4 0.17
Рока Марк 2 0.09
Руибаль Айтор 2 0.09
Диао Ассане 2 0.09
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 14 (4) 0.61
Гринвуд Мэйсон 5 (2) 0.22
Максимович Неманья 2 0.09
Латаса Хуан 2 0.09
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 6 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Абнер 3 0
Диао Ассане 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Силва Руи 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 9 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Гринвуд Мэйсон 3 1
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0

Результаты матчей

Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
14
Бетис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

8
11
Бетис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Хетафе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
7%
4
24%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
5
23%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
38%
4
18%
76-90

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

26
28
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
5
19%
4
14%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
5
19%
8
29%
31-45
6
23%
3
11%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
5
19%
9
32%
76-90

Пропущено

23
30
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
7
23%
1-15
5
22%
1
3%
16-30
5
22%
7
23%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
7
30%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3
Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2

Результаты матчей

Бетис
Хетафе

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Бетис
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
15
7
6
16
1.5
9
13
1
21
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 0:1 Заявка 23 8 10 5 25 - 25 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 1:0 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
15.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 0:1 Заявка 12 6 4 2 15 - 9 22
8.
Хетафе
 1:0 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 0:1 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 12 2 5 5 18 - 22 11
14.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
15.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
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    Прогнозы 120
    Бетис 82.5% (99)
    X 15.8% (19)
    Хетафе 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Хетафе
    4.25
    3.45
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    4.27
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    Прогнозы на матч Бетис 0:1 Хетафе

    Исход игры
    Бетис
    82.5% (99)
    Ничья
    15.8% (19)
    Хетафе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (31)
    Меньше
    73.28% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    40.52% (47)
    Нет
    59.48% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    50% (60)
    2:1 Бетис
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    2:0 Бетис
    6.7% (8)
    1:2 Хетафе
    1.7% (2)
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