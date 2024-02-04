Тур: 23. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Ход матча
8'
0:1
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
20
Абнер
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
32
Мартин
Хорхе
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Хетафе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.26
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
93
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.26
|Иско Аларкон
|5
|0.22
|Перес Айосе
|4
|0.17
|Рока Марк
|2
|0.09
|Руибаль Айтор
|2
|0.09
|Диао Ассане
|2
|0.09
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|14 (4)
|0.61
|Гринвуд Мэйсон
|5 (2)
|0.22
|Максимович Неманья
|2
|0.09
|Латаса Хуан
|2
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|6
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Диао Ассане
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|9
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|6
|0
|Альдерете Омар
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Гринвуд Мэйсон
|3
|1
|Аленья Карлес
|4
|0
|Альварес Гастон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
14
Бетис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
8
11
Бетис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Хетафе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
25
Голы по времени матча
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
7%
4
24%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
5
23%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
38%
4
18%
76-90
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
26
28
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
5
19%
4
14%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
5
19%
8
29%
31-45
6
23%
3
11%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
5
19%
9
32%
76-90
Пропущено
23
30
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
7
23%
1-15
5
22%
1
3%
16-30
5
22%
7
23%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
7
30%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3
Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Результаты матчей
Бетис
Хетафе
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
7 раз 32%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Бетис
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
47
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
157
616
913
121
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|0:1 Заявка
|23
|8
|10
|5
|25 - 25
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|1:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|16.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|18.
|Заявка
|23
|2
|11
|10
|15 - 31
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|4.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 9
|22
|8.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 22
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Хетафе
Исход игры
Бетис
82.5% (99)
Ничья
15.8% (19)
Хетафе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (31)
Меньше
73.28% (85)
Обе команды забьют
Да
40.52% (47)
Нет
59.48% (69)
Популярный счёт
1:0 Бетис
50% (60)
2:1 Бетис
21.7% (26)
1:1 Ничья
13.3% (16)
2:0 Бетис
6.7% (8)
1:2 Хетафе
1.7% (2)
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