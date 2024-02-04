Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

52' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

45' Альварес Гастон получил желтую карточку от судьи

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Иско Аларкон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

41' Диао Ассане грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

40' Миранда Хуан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мартин Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Команда Бетис сравняла счет! Игра продолжается!

35' Г О О О О О Л - Иско Аларкон из команды Бетис забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Давид Сория прыгнул не в ту сторону.

34' После проверки VAR судья изменил решение - Бетис пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бетис

33' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Хетафе

30' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Мартин Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Бетис

24' Мата Хайме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Мартин Хорхе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Папастатопулос Сократис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Иско Аларкон не смог попасть в створ ударом издали

17' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Матч возобновлен

10' Абнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О О Л - Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Руй Силва прыгнул не в ту сторону.

6' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гринвуд Мэйсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Фекир Набиль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

3' Иско Аларкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Родри Родриго из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля