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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 53336 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Бетис
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
8' Пенальти
Гринвуд Мэйсон
19' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
1:1
35' Пенальти
Иско Аларкон
40' Желтая карточка
Миранда Хуан
41' Желтая карточка
Диао Ассане
43' Желтая карточка
Иско Аларкон
45' Желтая карточка
Альварес Гастон
52' Желтая карточка
Алтимира Серхи
60' Желтая карточка
Джонни
62' Желтая карточка
Сантьяго Хесус
64' Желтая карточка
Дьене Даконам
68' Желтая карточка
Сория Давид
89' Желтая карточка
Силва Руи
90'+10

Ход матча

8'
0:1
Гринвуд Мэйсон
13'
Миранда Хуан
Абнер
 
19'
Папастатопулос Сократис
 
35'
Иско Аларкон
1:1
40'
Миранда Хуан
 
41'
Диао Ассане
 
43'
Иско Аларкон
 
45'
 
Альварес Гастон
46'
 
Майораль Борха
Латаса Хуан
52'
Алтимира Серхи
 
60'
Джонни
 
62'
 
Сантьяго Хесус
64'
 
Дьене Даконам
66'
Риад Чади
Папастатопулос Сократис
 
66'
Эззалзули Абде
Алтимира Серхи
 
66'
Форнальс Пабло
Диао Ассане
 
68'
 
Сория Давид
70'
 
Аленья Карлес
Мата Хайме
70'
 
Кармона Хосе Анхель
Сантьяго Хесус
80'
 
Дуарте Домингуш
Дьене Даконам
82'
Карвалью Вилльям
Иско Аларкон
 
89'
Силва Руи
 
90'
 
Анхилери Фабрисио
Мартин Хорхе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 7
  • 9 Нарушения правил 19
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 442 Количество передач 356
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Бетис 82.5% (99)
X 15.8% (19)
Хетафе 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
20
Абнер
4
Джонни
27
Алтимира
Серхи
17
Родри
Родриго
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
5
Милья
Луис
25
Сантьяго
Хесус
32
Мартин
Хорхе
14
Латаса
Хуан
7
Мата
Хайме
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.26
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иско Аларкон 6 (1) 0.26
Виллиан Жозе 6 0.26
Перес Айосе 4 0.17
Рока Марк 2 0.09
Руибаль Айтор 2 0.09
Диао Ассане 2 0.09
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 14 (4) 0.61
Гринвуд Мэйсон 5 (2) 0.22
Максимович Неманья 2 0.09
Латаса Хуан 2 0.09
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Миранда Хуан 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Песселья Херман 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 10 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Гринвуд Мэйсон 3 1
Аленья Карлес 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
15
Бетис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

8
11
Бетис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
57% (13)
4% (1)
Хетафе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
6%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Пропущено

9
23
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
6
26%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
3
33%
4
17%
76-90

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
5
19%
5
17%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
22%
8
28%
31-45
6
22%
3
10%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
5
19%
9
31%
76-90

Пропущено

24
31
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
4%
7
23%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
5
21%
8
26%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
7
29%
29%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3
Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2

Результаты матчей

Бетис
Хетафе

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
8 раз 35%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Бетис
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
16
7
6
17
1.5
9
14
1
22
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
15.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: Бетис: 55%, Хетафе: 45%.
    • 95'
      Мартин Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Кармона Хосе Анхель успешно блокирует удар.
    • 93'
      Родри Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Майораль Борха из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Бетис пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Бетис 82.5% (99)
    X 15.8% (19)
    Хетафе 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Бетис
    82.5% (99)
    Ничья
    15.8% (19)
    Хетафе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (31)
    Меньше
    73.28% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    40.52% (47)
    Нет
    59.48% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    50% (60)
    2:1 Бетис
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    2:0 Бетис
    6.7% (8)
    1:2 Хетафе
    1.7% (2)