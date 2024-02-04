Тур: 23. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 53336 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
0:1
8' ПенальтиГринвуд Мэйсон
19' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
1:1
35' ПенальтиИско Аларкон
40' Желтая карточкаМиранда Хуан
41' Желтая карточкаДиао Ассане
43' Желтая карточкаИско Аларкон
45' Желтая карточкаАльварес Гастон
52' Желтая карточкаАлтимира Серхи
60' Желтая карточкаДжонни
62' Желтая карточкаСантьяго Хесус
64' Желтая карточкаДьене Даконам
68' Желтая карточкаСория Давид
89' Желтая карточкаСилва Руи
90'+10
Ход матча
8'
0:1
13'
35'
1:1
40'
41'
43'
45'
52'
60'
62'
64'
68'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 19
-
7 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
442 Количество передач 356
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
20
Абнер
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
32
Мартин
Хорхе
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Хетафе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.26
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
93
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.26
|Виллиан Жозе
|6
|0.26
|Перес Айосе
|4
|0.17
|Рока Марк
|2
|0.09
|Руибаль Айтор
|2
|0.09
|Диао Ассане
|2
|0.09
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|14 (4)
|0.61
|Гринвуд Мэйсон
|5 (2)
|0.22
|Максимович Неманья
|2
|0.09
|Латаса Хуан
|2
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Миранда Хуан
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|10
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|6
|0
|Альдерете Омар
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Гринвуд Мэйсон
|3
|1
|Аленья Карлес
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
15
Бетис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
8
11
Бетис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
57% (13)
4% (1)
Хетафе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
6%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Пропущено
9
23
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
6
26%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
3
33%
4
17%
76-90
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
27
29
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
5
19%
5
17%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
22%
8
28%
31-45
6
22%
3
10%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
5
19%
9
31%
76-90
Пропущено
24
31
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
4%
7
23%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
5
21%
8
26%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
7
29%
29%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3
Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Результаты матчей
Бетис
Хетафе
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:1
8 раз 35%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 57%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Бетис
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
48
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
29
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
167
617
914
122
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|26 - 25
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|16.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|18.
|Заявка
|23
|2
|11
|10
|15 - 31
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|4.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Хетафе
Исход игры
Бетис
82.5% (99)
Ничья
15.8% (19)
Хетафе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (31)
Меньше
73.28% (85)
Обе команды забьют
Да
40.52% (47)
Нет
59.48% (69)
Популярный счёт
1:0 Бетис
50% (60)
2:1 Бетис
21.7% (26)
1:1 Ничья
13.3% (16)
2:0 Бетис
6.7% (8)
1:2 Хетафе
1.7% (2)