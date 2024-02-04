Реал Мадрид

—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки «Реала» и «Атлетико». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!