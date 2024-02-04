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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Мадрид
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 214
Реал Мадрид 78% (167)
X 12.6% (27)
Атлетико М 9.3% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
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13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
2
Карвахаль
Даниэль
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
17
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетико М

34 матча

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
18 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

53 матча

50.9%
24.5%
24.6%
27 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

34%
41.5%
24.5%
18 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

39.6%
35.8%
24.6%
21 победа 19 ничьих 13 побед

История матчей

КК
4:2
С
5:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.83
1.42

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.21
1.17

Среднее время на гол

74
76

Всего голов

82
68

Голов в среднем за матч

1.55
1.28

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
16
Больше 30%
Меньше 70%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 14 (1) 0.64
Родриго 7 0.32
Хоселу Санмартин 7 0.32
Винисиус Жуниор 6 0.27
Карвахаль Даниэль 3 0.14
Диас Браим 3 0.14
Тчуамени Орельен 2 0.09
Кроос Тони 1 0.05
Модрич Лука 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Вальверде Федерико 1 0.05
Рюдигер Антонио 1 0.05
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.59
Гризманн Антуан 11 (3) 0.5
Корреа Анхель 4 0.18
Депай Мемфис 4 0.18
Льоренте Маркос 3 0.14
Лино Сэмуел 3 0.14
Рикельме Родриго 2 0.09
Молина Науэль 2 0.09
Витсель Аксель 1 0.05
Мандава Рейнилду 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 5 0
Беллингем Джуд 5 0
Начо Фернандес 1 2
Менди Ферлан 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Карло Анчелотти 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 6 0
Савич Стефан 3 1
Коке Хорхе 4 0
Ньигес Сауль 4 0
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Молина Науэль 2 0
Диего Симеоне 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
4
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Атлетико М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

22
27
Реал Мадрид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Атлетико М
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

25
17
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
9
36%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

23
27
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
9%
1
4%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
7
30%
5
19%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 9
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

48
44
15 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
1 Не забивали 4
4
8%
3
7%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
5
10%
9
20%
31-45
12
25%
6
14%
46-60
12
25%
8
18%
61-75
9
19%
10
23%
76-90

Пропущено

13
24
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
6
46%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Атлетико М

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
1.5
10
2
4
6
2.5
5
7
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
6
3
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
18
4
15
7
1.5
14
8
7
15
2.5
8
14
3
19
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
15.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
4.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
    Ассистент: Рауль Кабаньеро Мартинес (Испания);
    Ассистент: Хуан Лопес Амайя (Испания);
    Резервный: Хорхе Диас Эскудеро (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки «Реала» и «Атлетико». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Атлетико М.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 214
Реал Мадрид 78% (167)
X 12.6% (27)
Атлетико М 9.3% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Атлетико М
4.10
4.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М

Исход игры
Реал Мадрид
78.5% (172)
Ничья
12.3% (27)
Атлетико М
9.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
81.51% (97)
Меньше
18.49% (22)
Обе команды забьют
Да
88.24% (105)
Нет
11.76% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
32.4% (71)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (9)
1:1 Ничья
4.1% (9)
3:2 Реал Мадрид
3.2% (7)
2:2 Ничья
3.2% (7)
3:1 Реал Мадрид
2.3% (5)
2:0 Реал Мадрид
1.8% (4)
1:2 Атлетико М
0.9% (2)
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