Тур: 23. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Санчес Хосе
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетико М
34 матча
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
18 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
53 матча
50.9%
24.5%
24.6%
27 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
34%
41.5%
24.5%
18 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
39.6%
35.8%
24.6%
21 победа 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.42
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
1.21
1.17
Среднее время на гол
74
76
Всего голов
82
68
Голов в среднем за матч
1.55
1.28
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
16
Больше 30%
Меньше 70%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|14 (1)
|0.64
|Родриго
|7
|0.32
|Хоселу Санмартин
|7
|0.32
|Винисиус Жуниор
|6
|0.27
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.14
|Диас Браим
|3
|0.14
|Тчуамени Орельен
|2
|0.09
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Модрич Лука
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Вальверде Федерико
|1
|0.05
|Рюдигер Антонио
|1
|0.05
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.59
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.5
|Корреа Анхель
|4
|0.18
|Депай Мемфис
|4
|0.18
|Льоренте Маркос
|3
|0.14
|Лино Сэмуел
|3
|0.14
|Рикельме Родриго
|2
|0.09
|Молина Науэль
|2
|0.09
|Витсель Аксель
|1
|0.05
|Мандава Рейнилду
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Менди Ферлан
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|6
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Коке Хорхе
|4
|0
|Ньигес Сауль
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Молина Науэль
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
4
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Атлетико М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
22
27
Реал Мадрид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Атлетико М
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
25
17
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
9
36%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
23
27
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
9%
1
4%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
7
30%
5
19%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 9
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
48
44
15 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
1 Не забивали 4
4
8%
3
7%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
5
10%
9
20%
31-45
12
25%
6
14%
46-60
12
25%
8
18%
61-75
9
19%
10
23%
76-90
Пропущено
13
24
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
6
46%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Атлетико М
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
102
46
57
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
46
39
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
184
157
148
715
814
319
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Исход игры
Реал Мадрид
80% (36)
Ничья
15.6% (7)
Атлетико М
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
85.37% (35)
Меньше
14.63% (6)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
62.2% (28)
1:1 Ничья
8.9% (4)
2:2 Ничья
6.7% (3)
3:2 Реал Мадрид
4.4% (2)
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