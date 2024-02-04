Головин подает угловой с правого фланга, однако верховая борьба остается за игроками "Гавра".

Опери с углового исполняет подачу прямиком в створ ворот, не без труда Кёну удается отбить мяч подальше.

Возрастает количество фолов и пауз в концовке первого тайма, делают всё соперники, чтобы не допустить голов до перерыва.

Сабби разогнал атаку "Гавра" по левому флангу со смещением в центр, а вот диагональ направо не прошла.

Бен-Йеддер после передачи Аклиуша вошел в штрафную по центру с висящим на спине защитником, а Десма очень вовремя вышел на перехват и мяч забрал.

Головин после диагонального перевода Вандерсона в касание закидывает мяч на Аклиуша, который единоборство у чужой штрафной проигрывает.

Выбрались гости в атаку с последующей передачей в штрафную с правого фланга, однако лайнсмен фиксирует офсайд.

Головин прокидывает мяч между двух соперников и падает на газон, наткнувшись на одного из них, но арбитр предлагает Александру подниматься.

Головин прессингует на левом фланге Санганте, однако капитан "Гавра" грамотно отыгрывается от ноги россиянина, зарабатывая аут.

Магасса с нарушением правил останавливает проход Касимира и получает желтую карточку.

Парой штрафных на чужой половине поля отметился "Гавр", однако угроз воротам Кёна гости создать не смогли.

Подходит к концу первая половина встречи, по-прежнему какой-то искры на поле не хватает, не самый зрелищный матч мы наблюдаем.

Якобса зажимают на бровке, распорядиться мячом грамотно левому защитнику "Монако" не удается.

"Монако" проиграл два последних матча в Лиге 1 на своем поле, сегодня хозяева полны решимости наконец порадовать немногочисленную публику.

Керер с нарушением правил встречает Касимира около углового флага, первый "стандарт" исполнили гости, но мяч прилетел точно в руки Кёну.

Аклиуш с левого фланга подает в центр штрафной точно на Бен Сехира, однако удар Элиссе вторым касанием накрывает защитник.

Аклиуш после передачи из глубины врывается в штрафную и пробивает низом в ближний угол - Десма спасает свои ворота!

После розыгрыша углового последовал заброс на правый край штрафной, Магасса скинул мяч вдоль ворот, а Бен-Йеддер головой не смог попасть в ближнюю "девятку".

Постепенно всё более внушительным становится преимущество "Монако", по ударам уже 5:1, правда, в створ хозяева попали лишь однажды.

Теперь уже "Гавр" на некоторое время забирает мяч под свой контроль, вмешался в комбинацию гостей арбитр, в которого попал игровой снаряд.

Головин исполняет проникающий пас в штрафную на Бен-Йеддера, который снова оказался в положении "вне игры".

Опери мешает Вандерсону прострелить в штрафную "Гавра", угловой на правом фланге зарабатывает "Монако".

Угловой в исполнении "Монако" не привел к опасному моменту, после подачи Головина монегаски нарушили правила в верховой борьбе.

14' Первый угловой "Монако" к опасному моменту не привел, легко игроки "Гавра" выбивают мяч подальше.

13' Еще один заход "Монако" в чужую штрафную завершается ударом Аклиуша - мяч цепляет защитника и уходит на угловой.

12' После навеса с левого фланга Вандерсон скинул мяч грудью на Бен Сехира, который пробил по отскочившему от газона мячу в касание, но направил его выше створа.

11' Всё-таки потихоньку "Монако" обозначает свое территориальное преимущество, положение обязывает хозяев атаковать.

10' Почтили на стадионе память Жана Пети, который недавно ушел из жизни. В свое время он 12 лет отыграл в "Монако", а затем работал ассистентом у целой плеяды тренеров - Венгера, Тигана, Дешама, Пюэля, Раньери и многих других.

8' Начало у нас достаточно спокойное, борьба за инициативу в дебюте игры продолжается.

7' Бен-Йеддер получает мяч на левом краю штрафной и пробивает в ближний угол, где надежно сыграл Десма, плюс у капитана "Монако" зафиксирован офсайд.

6' Также обе команды продолжают борьбу в Кубке Франции - "Гавру" в среду играть на выезде против "Страсбурга", а "Монако" в четверг проэкзаменует команду третьего дивизиона "Руан".

5' "Гавру" же многие предрекали борьбу за выживание, однако пока новичок элитного французского дивизиона имеет 8-очковый отрыв от зоны вылета.

4' Напомним, что "Монако" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, достаточно нестабильно в последнее время выступает коллектив Ади Хюттера, поначалу даже лидировавший в Лиге 1.

3' Первый момент сегодня создают гости - Джуджу добирается до штрафной площади хозяев, однако пробивает низом мимо створа.

2' Напомним, что в первом круге противостояние Кузяева и Головина закончилось без забитых мячей, правда, "Гавр" не забил пенальти на последних секундах встречи.