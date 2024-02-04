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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Монако
0:0
Второй тайм: 47'
Гавр
0'
33' Желтая карточка
Магасса Сунгуту

Ход матча

33'
Магасса Сунгуту
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 305 Количество передач 213
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 129
Монако 98.4% (127)
X 0.8% (1)
Гавр 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Гавр
4.40
6.30
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16
Кён
Филипп
88
Магасса
Сунгуту
5
Керер
Тило
22
Салису
Мохаммед
2
Вандерсон
V
21
Аклиуш
Манес
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
14
Якобс
Исмаил
7
Бен
Сехир
Элиссе
10
Бен-Йеддер
Виссам
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
19
Н'диайе
Рассул
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
11
Сабби
Эммануэль
21
Джуджу
Антуан
Монако
3-5-2
Гавр
4-3-3

История личных встреч

Монако
Гавр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:2
Л1
0:1
Л1
2:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 10 (1) 0.5
Минамино Такуми 5 0.25
Головин Александр 5 0.25
Балогун Фоларин 4 0.2
Аклиуш Манес 4 0.2
Вандерсон V 2 0.1
Фофана Юссуф 1 0.05
Якобс Исмаил 1 0.05
Марипан Гильермо 1 0.05
Закария Денис 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.2
Байо Мохамед 4 (1) 0.2
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.2
Айю Андре 2 0.1
Льорис Готье 2 0.1
Кузяев Далер 2 0.1
Опери Кристофер 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Мбемба Нолан 1 0.05
Грандсир Самуэль 1 0.05
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 7 1
Головин Александр 5 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Керер Тило 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 4 0
Санганте Аруна 4 0
Опери Кристофер 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0

Результаты матчей

Монако
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Гавр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
9
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

18
11
Монако
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Гавр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
1
6%
5
45%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
5%
3
23%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
5
38%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
25%
76-90

Забито

36
24
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
3
8%
5
21%
1-15
9
25%
2
8%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
9
25%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
4
11%
6
25%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
7
26%
1
5%
1-15
2
7%
6
29%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
22%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2
Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1
Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2

Результаты матчей

Монако
Гавр

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Монако
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
4
5
3
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
8
2
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
14
5
1.5
8
11
6
13
2.5
4
15
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 0:0 Заявка 20 10 5 5 36 - 27 35
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 0:0 Заявка 20 5 9 6 22 - 23 24
12.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
13.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 0:0 Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Гавр
 0:0 Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    47'
    Головин подает угловой с правого фланга, однако верховая борьба остается за игроками "Гавра".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 44'
    Бен-Йеддер после передачи Аклиуша вошел в штрафную по центру с висящим на спине защитником, а Десма очень вовремя вышел на перехват и мяч забрал.
  • 43'
    Сабби разогнал атаку "Гавра" по левому флангу со смещением в центр, а вот диагональ направо не прошла.
  • Фол, нарушение
    41'
    Возрастает количество фолов и пауз в концовке первого тайма, делают всё соперники, чтобы не допустить голов до перерыва.
  • Угловой
    39'
    Опери с углового исполняет подачу прямиком в створ ворот, не без труда Кёну удается отбить мяч подальше.
  • 37'
    Якобса зажимают на бровке, распорядиться мячом грамотно левому защитнику "Монако" не удается.
  • 36'
    Подходит к концу первая половина встречи, по-прежнему какой-то искры на поле не хватает, не самый зрелищный матч мы наблюдаем.
  • 35'
    Парой штрафных на чужой половине поля отметился "Гавр", однако угроз воротам Кёна гости создать не смогли.
  • Желтая карточка
    33'
    Магасса с нарушением правил останавливает проход Касимира и получает желтую карточку.
  • 32'
    Головин прессингует на левом фланге Санганте, однако капитан "Гавра" грамотно отыгрывается от ноги россиянина, зарабатывая аут.
  • Судья
    31'
    Головин прокидывает мяч между двух соперников и падает на газон, наткнувшись на одного из них, но арбитр предлагает Александру подниматься.
  • Офсайд
    30'
    Выбрались гости в атаку с последующей передачей в штрафную с правого фланга, однако лайнсмен фиксирует офсайд.
  • 29'
    Головин после диагонального перевода Вандерсона в касание закидывает мяч на Аклиуша, который единоборство у чужой штрафной проигрывает.
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    • Угловой
      27'
      Угловой в исполнении "Монако" не привел к опасному моменту, после подачи Головина монегаски нарушили правила в верховой борьбе.
    • 26'
      Опери мешает Вандерсону прострелить в штрафную "Гавра", угловой на правом фланге зарабатывает "Монако".
    • Офсайд
      24'
      Головин исполняет проникающий пас в штрафную на Бен-Йеддера, который снова оказался в положении "вне игры".
    • 23'
      Теперь уже "Гавр" на некоторое время забирает мяч под свой контроль, вмешался в комбинацию гостей арбитр, в которого попал игровой снаряд.
    • 21'
      Постепенно всё более внушительным становится преимущество "Монако", по ударам уже 5:1, правда, в створ хозяева попали лишь однажды.
    • Угловой
      20'
      После розыгрыша углового последовал заброс на правый край штрафной, Магасса скинул мяч вдоль ворот, а Бен-Йеддер головой не смог попасть в ближнюю "девятку".
    • Опасный момент
      19'
      Аклиуш после передачи из глубины врывается в штрафную и пробивает низом в ближний угол - Десма спасает свои ворота!
    • 18'
      Аклиуш с левого фланга подает в центр штрафной точно на Бен Сехира, однако удар Элиссе вторым касанием накрывает защитник.
    • Фол, нарушение
      17'
      Керер с нарушением правил встречает Касимира около углового флага, первый "стандарт" исполнили гости, но мяч прилетел точно в руки Кёну.
    • 16'
      "Монако" проиграл два последних матча в Лиге 1 на своем поле, сегодня хозяева полны решимости наконец порадовать немногочисленную публику.
    • Угловой
      14'
      Первый угловой "Монако" к опасному моменту не привел, легко игроки "Гавра" выбивают мяч подальше.
    • 13'
      Еще один заход "Монако" в чужую штрафную завершается ударом Аклиуша - мяч цепляет защитника и уходит на угловой.
    • 12'
      После навеса с левого фланга Вандерсон скинул мяч грудью на Бен Сехира, который пробил по отскочившему от газона мячу в касание, но направил его выше створа.
    • 11'
      Всё-таки потихоньку "Монако" обозначает свое территориальное преимущество, положение обязывает хозяев атаковать.
    • 10'
      Почтили на стадионе память Жана Пети, который недавно ушел из жизни. В свое время он 12 лет отыграл в "Монако", а затем работал ассистентом у целой плеяды тренеров - Венгера, Тигана, Дешама, Пюэля, Раньери и многих других.
    • 8'
      Начало у нас достаточно спокойное, борьба за инициативу в дебюте игры продолжается.
    • 7'
      Бен-Йеддер получает мяч на левом краю штрафной и пробивает в ближний угол, где надежно сыграл Десма, плюс у капитана "Монако" зафиксирован офсайд.
    • 6'
      Также обе команды продолжают борьбу в Кубке Франции - "Гавру" в среду играть на выезде против "Страсбурга", а "Монако" в четверг проэкзаменует команду третьего дивизиона "Руан".
    • 5'
      "Гавру" же многие предрекали борьбу за выживание, однако пока новичок элитного французского дивизиона имеет 8-очковый отрыв от зоны вылета.
    • 4'
      Напомним, что "Монако" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, достаточно нестабильно в последнее время выступает коллектив Ади Хюттера, поначалу даже лидировавший в Лиге 1.
    • 3'
      Первый момент сегодня создают гости - Джуджу добирается до штрафной площади хозяев, однако пробивает низом мимо створа.
    • 2'
      Напомним, что в первом круге противостояние Кузяева и Головина закончилось без забитых мячей, правда, "Гавр" не забил пенальти на последних секундах встречи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Магасса Сунгуту выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 0:0 Гавр

    Исход игры
    Монако
    98.4% (127)
    Ничья
    0.8% (1)
    Гавр
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    60.68% (71)
    Нет
    39.32% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    49.6% (64)
    2:0 Монако
    27.9% (36)
    1:0 Монако
    7% (9)
    3:1 Монако
    3.9% (5)
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