Тур: 20. Стадион: Луи II. Главный судья: Брисар Жером
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
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- Не уточняется
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Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Монако
Гавр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|0.53
|Минамино Такуми
|5
|0.26
|Головин Александр
|5
|0.26
|Балогун Фоларин
|4
|0.21
|Аклиуш Манес
|4
|0.21
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.11
|Фофана Юссуф
|1
|0.05
|Якобс Исмаил
|1
|0.05
|Марипан Гильермо
|1
|0.05
|Закария Денис
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.21
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.21
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.21
|Айю Андре
|2
|0.11
|Льорис Готье
|2
|0.11
|Кузяев Далер
|2
|0.11
|Опери Кристофер
|1
|0.05
|Сальмье Йоанн
|1
|0.05
|Мбемба Нолан
|1
|0.05
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|7
|1
|Головин Александр
|5
|1
|Скардовелли Вандерсон
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Магасса Сунгуту
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|4
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Опери Кристофер
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
Результаты матчей
Монако
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Гавр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
9
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
18
11
Монако
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Гавр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
1
6%
5
45%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
5%
3
23%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
5
38%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
25%
76-90
Забито
36
24
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
3
8%
5
21%
1-15
9
25%
2
8%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
9
25%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
4
11%
6
25%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
7
26%
1
5%
1-15
2
7%
6
29%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
22%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2
Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1
Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2
Результаты матчей
Монако
Гавр
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Монако
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
63
45
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
82
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
145
811
613
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 16
|44
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|23 - 19
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 24
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 25
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогнозы на матч Монако - Гавр
Исход игры
Монако
100% (48)
Ничья
0% (0)
Гавр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:1 Монако
43.8% (21)
2:0 Монако
39.6% (19)
1:0 Монако
8.3% (4)
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