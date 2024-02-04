  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Реймс
0:3
Перерыв
Тулуза
0'
0:1
11' Гол
Мависса Кристиан
18' Желтая карточка
Шмидт Никлас
21' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
24' Желтая карточка
Де Смет Тибо
0:2
31' Гол
Бабика Шави
0:3
45' Пенальти
Даллинга Тийс

Ход матча

11'
0:1
Мависса Кристиан
18'
 
Шмидт Никлас
21'
Стамбули Бенжамен
 
24'
Де Смет Тибо
 
31'
0:2
Бабика Шави
45'
0:3
Даллинга Тийс

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 119
Реймс 69.7% (83)
X 23.5% (28)
Тулуза 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реймс
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
8
Ричардсон
Амир
26
Стамбули
Бенжамен
10
Теума
Тедди
14
Хадра
Реда
15
Манетси
Маршал
9
Дарами
Мохаммед
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
8
Сьерро
Венсан
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
37
Гбоо
Янн
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
Реймс
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Тулуза

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.3

Среднее время на гол

67
69

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Среднее время на гол

52
77

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 5 (1) 0.25
Дарами Мохаммед 3 0.15
Ричардсон Амир 3 0.15
Абдельамид Юнис 3 0.15
Ито Дзюня 2 0.1
Манетси Маршал 2 0.1
Накамура Кейто 2 0.1
Дьяките Умар 2 0.1
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Хадра Реда 1 0.05
Фоке Томас 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.25
Магри Франк 4 0.2
Абухляль Закария 3 (1) 0.15
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Мависса Кристиан 1 0.05
Бабика Шави 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Стамбули Бенжамен 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 6 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Сьерро Венсан 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Суасо Габриэль 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Николайсен Расмус 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тулуза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
8
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
5
56%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
4
16%
4
25%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
4
16%
3
19%
76-90

Пропущено

24
25
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
9
38%
4
16%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
4
17%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3
Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0
Тулуза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3
ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0

Результаты матчей

Реймс
Тулуза

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реймс
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
1
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
3
16
2
17
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 4:0 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 0:3 Заявка 20 9 3 8 25 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 3:0 Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
15.
Мец
 1:1 Заявка 20 4 5 11 17 - 30 17
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:4 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 20 2 8 10 25 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 4:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 0:3 Заявка 10 5 1 4 10 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 3:0 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 11 7
18.
Клермон
 0:4 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
6.
Реймс
 0:3 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 4:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 3:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 1:1 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 0:4 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 0 4 6 8 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 7 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
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  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Реймс: 60%, Тулуза: 40%.
  • 50'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 49'
    Судья сигнализирует, что Гбоо Янн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Агбаду Эммануэль
  • 49'
    Реймс контролирует мяч.
  • 48'
    'Г О О О О О Л - Даллинга Тийс из команды Тулуза забивает с пенальти! Он пробил правой. Йеванн Диуф был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 47'
    Судья свистит. Агбаду Эммануэль атаковал сзади соперника. Это Доннум Арон заработал своей команде штрафной
  • 47'
    После проверки VAR судья изменил решение - Тулуза пробьет пенальти!
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
  • 46'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза.
  • 45'
    Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 119
    Реймс 69.7% (83)
    X 23.5% (28)
    Тулуза 6.7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Тулуза
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:3 Тулуза

    Исход игры
    Реймс
    69.7% (83)
    Ничья
    23.5% (28)
    Тулуза
    6.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    37.8% (45)
    1:0 Реймс
    22.7% (27)
    1:1 Ничья
    18.5% (22)
    2:0 Реймс
    8.4% (10)
    1:2 Тулуза
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Тулуза
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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