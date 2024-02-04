Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Adama Bojang сделал ключевой пас для гола!

91' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Удар от ворот произведет Тулуза

91' Хадра Реда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет Тулуза

87' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

83' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Мависса Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Тактическая замена. Манетси Маршал уходит с поля и его заменяет Adama Bojang

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Тулуза

70' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мависса Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Тулуза

69' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

67' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Матч возобновлен

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!

62' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс

60' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Guillaume Restes делает важнейший сейв!

58' Теума Тедди бьет со штрафного в створ, но Guillaume Restes держит все под контролем

57' Матч возобновлен

56' Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Николайсен Расмус получил желтую карточку от судьи

55' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Тулуза

54' Ох, нехорошо это выглядит. Даллинга Тийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Реймс

51' Оооо... вот это был удар! Даллинга Тийс должен был забить с этой позиции.

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Даллинга Тийс и попал в перекладину!

50' Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Забив гол, Реймс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

49' Г О О О О Л - Теума Тедди из команды Реймс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

49' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.