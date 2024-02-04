Тур: 20. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
0:1
11' ГолМависса Кристиан
18' Желтая карточкаШмидт Никлас
21' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
24' Желтая карточкаДе Смет Тибо
0:2
31' ГолБабика Шави
0:3
45' ПенальтиДаллинга Тийс
1:3
49' ГолТеума Тедди
55' Желтая карточкаНиколайсен Расмус
87' Желтая карточкаСуасо Габриэль
2:3
90' ГолАкиеме Серхио
90'+9
Ход матча
11'
0:1
18'
24'
31'
0:2
45'
0:3
49'
1:3
87'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
489 Количество передач 311
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
14
Хадра
Реда
50
Рестес
Гийом
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
37
Гбоо
Янн
15
Доннум
Арон
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
14 Хадра РедаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Защитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Арадж ИльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкНападающий
-
31 Эджума НойНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Тулуза
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.3
Среднее время на гол
67
69
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
1.17
Среднее время на гол
52
77
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.3
|Дарами Мохаммед
|3
|0.15
|Ричардсон Амир
|3
|0.15
|Абдельамид Юнис
|3
|0.15
|Ито Дзюня
|2
|0.1
|Манетси Маршал
|2
|0.1
|Накамура Кейто
|2
|0.1
|Дьяките Умар
|2
|0.1
|Хадра Реда
|1
|0.05
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.05
|Акиеме Серхио
|1
|0.05
|Матусива Азор
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|6 (1)
|0.3
|Магри Франк
|4
|0.2
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.15
|Хелаберт Сесар
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.05
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Николайсен Расмус
|1
|0.05
|Мависса Кристиан
|1
|0.05
|Бабика Шави
|1
|0.05
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|7
|0
|Де Смет Тибо
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Куду Теренс
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
3
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
8
Реймс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
5
42%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
4
15%
5
26%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Пропущено
27
27
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
9
33%
5
19%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
4
15%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3
Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0
Тулуза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3
ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0
Результаты матчей
Реймс
Тулуза
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Реймс
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
46
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
137
812
416
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 17
|36
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 14
|35
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|24 - 19
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 27
|30
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|16.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|17 - 31
|16
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|26 - 42
|16
|18.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 2:3 Тулуза
Исход игры
Реймс
69.7% (83)
Ничья
23.5% (28)
Тулуза
6.7% (8)