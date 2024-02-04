  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Реймс
2:3
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
11' Гол
Мависса Кристиан
18' Желтая карточка
Шмидт Никлас
21' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
24' Желтая карточка
Де Смет Тибо
0:2
31' Гол
Бабика Шави
0:3
45' Пенальти
Даллинга Тийс
1:3
49' Гол
Теума Тедди
55' Желтая карточка
Николайсен Расмус
87' Желтая карточка
Суасо Габриэль
2:3
90' Гол
Акиеме Серхио
90'+9

Ход матча

11'
0:1
Мависса Кристиан
18'
 
Шмидт Никлас
21'
Стамбули Бенжамен
 
24'
Де Смет Тибо
 
31'
0:2
Бабика Шави
45'
0:3
Даллинга Тийс
46'
Акиеме Серхио
Де Смет Тибо
 
49'
Теума Тедди
(Стамбули Бенжамен)
1:3
55'
 
Николайсен Расмус
63'
 
Кассерес Кристиан
Шмидт Никлас
63'
Куду Теренс
Ричардсон Амир
 
73'
 
Каманзи Уоррен
Деслер Миккел
74'
 
Магри Франк
Бабика Шави
74'
 
Хелаберт Сесар
Гбоо Янн
76'
Коне Амаду
Стамбули Бенжамен
 
76'
Боянг Адама
Манетси Маршал
 
82'
Фофана Яя
Абдельамид Юнис
 
87'
 
Суасо Габриэль
90'
Акиеме Серхио
(Хадра Реда)
2:3
90'
 
Скюття Наатан
Доннум Арон

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 489 Количество передач 311
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Реймс 69.7% (83)
X 23.5% (28)
Тулуза 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
8
Ричардсон
Амир
26
Стамбули
Бенжамен
10
Теума
Тедди
14
Хадра
Реда
15
Манетси
Маршал
9
Дарами
Мохаммед
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
8
Сьерро
Венсан
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
37
Гбоо
Янн
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
Реймс
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Тулуза

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.3

Среднее время на гол

67
69

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Среднее время на гол

52
77

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.3
Дарами Мохаммед 3 0.15
Ричардсон Амир 3 0.15
Абдельамид Юнис 3 0.15
Ито Дзюня 2 0.1
Манетси Маршал 2 0.1
Накамура Кейто 2 0.1
Дьяките Умар 2 0.1
Хадра Реда 1 0.05
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Акиеме Серхио 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 6 (1) 0.3
Магри Франк 4 0.2
Абухляль Закария 3 (1) 0.15
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Мависса Кристиан 1 0.05
Бабика Шави 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Стамбули Бенжамен 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Сьерро Венсан 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
3
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
8
Реймс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
5
42%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
4
15%
5
26%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
5
19%
3
16%
76-90

Пропущено

27
27
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
9
33%
5
19%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
4
15%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3
Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0
Тулуза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3
ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0

Результаты матчей

Реймс
Тулуза

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Реймс
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
4
6
1.5
2
9
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
13
7
8
12
1.5
4
16
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 0:0 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
15.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
16.
Мец
 Заявка 20 4 4 12 17 - 31 16
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 0:0 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Тулуза вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Агбаду Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 99'
    Контроль мяча: Реймс: 62%, Тулуза: 38%.
  • 99'
    Агбаду Эммануэль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 99'
    О, нет. Из многообещающей позиции Агбаду Эммануэль из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 99'
    Окуму Джозеф из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 99'
    Теума Тедди из команды Реймс подал угловой слева.
  • 99'
    Фофана Яя нанес удар головой, но Guillaume Restes спокойно отбил мяч.
  • 99'
    Хадра Реда из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 99'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 99'
    Кассерес Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Реймс 69.7% (83)
    X 23.5% (28)
    Тулуза 6.7% (8)
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    Где смотреть матч Реймс 2:3 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 2:3 Тулуза

    Исход игры
    Реймс
    69.7% (83)
    Ничья
    23.5% (28)
    Тулуза
    6.7% (8)
    Тотал 2.5