Тур: 20. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Стина Жереми
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Лебо АдриенНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
-
39 Дауда ТраореПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Брест
Ницца
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1.06
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
75
84
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.25
|Думбия Камори
|5
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.2
|Мунье Стив
|3
|0.15
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.15
|Камара Махди
|2
|0.1
|Маньетти Уго
|2
|0.1
|Лала Кенни
|1
|0.05
|Сатриано Мартин
|1
|0.05
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.05
|Брассье Лилиан
|1
|0.05
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.3
|Бога Жереми
|3
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.15
|Гессан Эванн
|3 (1)
|0.15
|Будауи Хишем
|2
|0.1
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|Лоше Том
|1
|0.05
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|6
|0
|Камара Махди
|5
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бар Мельвен
|5
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|1
|Данте Бонфим
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
Результаты матчей
Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ницца
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
2
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
11
Брест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ницца
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
4
57%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
11
11
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
6
55%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
28
19
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
10
36%
3
16%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
6
21%
6
32%
76-90
Пропущено
18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
7
39%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0
Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2
Ницца
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0
Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1
Результаты матчей
Брест
Ницца
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брест
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
46
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
55
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
109
514
415
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 17
|36
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 14
|35
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|24 - 19
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 27
|30
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|16.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|17 - 31
|16
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|26 - 42
|16
|18.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 0:0 Ницца
Исход игры
Брест
35.5% (44)
Ничья
44.4% (55)
Ницца
20.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (36)
Меньше
68.7% (79)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (49)
2:1 Брест
16.9% (21)
1:0 Брест
16.1% (20)
1:2 Ницца
8.9% (11)
0:1 Ницца
6.5% (8)
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