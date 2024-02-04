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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Брест
0:0
Первый тайм: 33'
Ницца
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 123
Брест 35.8% (44)
X 43.9% (54)
Ницца 20.3% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
26
Перейра-Лаже
Матиаш
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
11
Сансон
Морган
Брест
4-3-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Брест
Ницца

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1.06

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
84

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.25
Думбия Камори 5 0.25
Ле Дуарон Жереми 4 0.2
Мунье Стив 3 0.15
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.15
Камара Махди 2 0.1
Маньетти Уго 2 0.1
Лала Кенни 1 0.05
Сатриано Мартин 1 0.05
Лис-Мелу Пьерр 1 0.05
Брассье Лилиан 1 0.05
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.3
Бога Жереми 3 0.15
Лаборд Гаэтан 3 0.15
Гессан Эванн 3 (1) 0.15
Будауи Хишем 2 0.1
Аталь Юсеф 1 0.05
Лоше Том 1 0.05
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 6 0
Камара Махди 5 0
Лала Кенни 3 0
Маньетти Уго 3 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бар Мельвен 5 0
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Данте Бонфим 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0

Результаты матчей

Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ницца
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
2
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
11
Брест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ницца
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
4
57%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

11
11
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
6
55%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

28
19
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
10
36%
3
16%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
6
21%
6
32%
76-90

Пропущено

18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
7
39%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0
Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2
Ницца
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0
Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1

Результаты матчей

Брест
Ницца

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брест
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
4
6
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
1
8
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
10
9
1.5
5
14
4
15
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 0:0 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
15.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
16.
Мец
 Заявка 20 4 4 12 17 - 31 16
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 0:0 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Ницца: 54%.
  • 30'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 30'
    Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
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    • 27'
      Тюрам Кефрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Сансон Морган из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 26'
      Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 46%, Ницца: 54%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Брест 35.8% (44)
    X 43.9% (54)
    Ницца 20.3% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Ницца
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Ницца

    Исход игры
    Брест
    35.5% (44)
    Ничья
    44.4% (55)
    Ницца
    20.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (49)
    2:1 Брест
    16.9% (21)
    1:0 Брест
    16.1% (20)
    1:2 Ницца
    8.9% (11)
    0:1 Ницца
    6.5% (8)
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