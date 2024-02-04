Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Youssouf Ndayishimiye - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Брест

50' Youssouf Ndayishimiye создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лис-Мелу Пьерр из команды Брест фолит на Youssouf Ndayishimiye, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

42' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Ницца

38' Оооо... вот это был удар! Сатриано Мартин должен был забить с этой позиции.

38' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Маньетти Уго пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

37' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

34' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

32' Сатриано Мартин из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Матч приостановлен из-за петард на поле

30' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

29' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

26' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

22' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

15' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Брест

13' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Ницца

11' Удар от ворот произведет Брест

11' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

11' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Брест

3' Лотомба Жордан из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

2' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Ницца

1' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брест начинает с центра поля