Первый тайм

10' Орбан уходит от опеки Балерди, входит в штрафную с правого края, однако бьет в направлении дальней "девятки" неточно.

9' Позиционные атаки "Марселя" публика встречает свистом, однако гостей это явно не смущает, от своей игры они отходить не намерены.

8' Пока в дебюте чуть лучше бегут футболисты "Лиона", неплохо заряжены сегодня хозяева поля. В двух последних турах команда Пьера Сейджа проиграла, неплохо было бы набрать очки против принципиального соперника.

6' Напомним, что "Марсель" не проигрывает в Лиге 1 на протяжении восьми туров, правда, три последние встречи команда Дженнаро Гаттузо неизменно сводила к ничьим.

5' Ляказетт после навеса Мэйтленд-Найлса с правого фланга добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара головой нанести не сумел.

4' Первый удар в этой встрече наносит Матич, мяч был послан низом с 25 метров, а после небольшого рикошета круглый достался Пау Лопесу.