Тур: 20. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Марсель
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
52.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
37 матчей
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
58
48
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|9 (1)
|0.47
|О'Брайан Джек
|3
|0.16
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Нуама Эрнест
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Милагрес Энрике
|1
|0.05
|Альверо Скелли
|1
|0.05
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.05
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (1)
|0.32
|Оливейра Витор
|3
|0.16
|Сарр Исмаила
|3
|0.16
|Мбемба Шансель
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|2
|0.11
|Жиго Самуэль
|2
|0.11
|Балерди Леонардо
|2
|0.11
|Унаи Аззедин
|2
|0.11
|Верету Жордан
|1
|0.05
|Клосс Жонатан
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Ндиайе Ильман
|1
|0.05
|Согло Эмран
|1
|0.05
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|О'Брайан Джек
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
7
Лион
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
2
16
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
5
45%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Пропущено
20
16
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
2
33%
1
6%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
18
27
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
1
6%
8
30%
30%
1-15
4
22%
7
26%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
5
28%
2
7%
76-90
Пропущено
34
22
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
6%
6
27%
1-15
9
26%
2
9%
16-30
8
24%
4
18%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
4
12%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3
Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1
Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2
Результаты матчей
Лион
Марсель
Точный счет
1:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лион
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
73
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
415
109
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 16
|44
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|23 - 19
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 24
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 25
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогнозы на матч Лион - Марсель
Исход игры
Лион
21.4% (9)
Ничья
31% (13)
Марсель
47.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
1:2 Марсель
31% (13)
1:1 Ничья
28.6% (12)
2:1 Лион
14.3% (6)
0:1 Марсель
11.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!