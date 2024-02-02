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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лион
 
Позже
Марсель
Лион
Марсель

История личных встреч

Лион
Марсель

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
52.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

58
48

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 9 (1) 0.47
О'Брайан Джек 3 0.16
Джеффиньо 1 0.05
Нуама Эрнест 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Милагрес Энрике 1 0.05
Альверо Скелли 1 0.05
Толиссо Корентен 1 (1) 0.05
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Какере Максанс 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (1) 0.32
Оливейра Витор 3 0.16
Сарр Исмаила 3 0.16
Мбемба Шансель 2 0.11
Мурильо Микаэль 2 0.11
Жиго Самуэль 2 0.11
Балерди Леонардо 2 0.11
Унаи Аззедин 2 0.11
Верету Жордан 1 0.05
Клосс Жонатан 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Ндиайе Ильман 1 0.05
Согло Эмран 1 0.05

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Мата Клинтон 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
О'Брайан Джек 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 0
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Клосс Жонатан 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
7
Лион
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

2
16
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
5
45%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

20
16
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
2
33%
1
6%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

18
27
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
1
6%
8
30%
30%
1-15
4
22%
7
26%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
5
28%
2
7%
76-90

Пропущено

34
22
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
6%
6
27%
1-15
9
26%
2
9%
16-30
8
24%
4
18%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
4
12%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3
Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1
Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2

Результаты матчей

Лион
Марсель

Точный счет

1:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лион
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
10
9
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 13 5 1 46 - 16 44
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 Заявка 19 8 5 6 23 - 19 29
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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    • Прогнозы 43
    Лион 23.3% (10)
    X 30.2% (13)
    Марсель 46.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Марсель
    3.50
    3.54
    2.85
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    Прогнозы на матч Лион - Марсель

    Исход игры
    Лион
    21.4% (9)
    Ничья
    31% (13)
    Марсель
    47.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    31% (13)
    1:1 Ничья
    28.6% (12)
    2:1 Лион
    14.3% (6)
    0:1 Марсель
    11.9% (5)
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