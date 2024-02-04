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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Мец
1:1
Перерыв
Лорьян
0'
0:1
19' Гол
Бамба Мохаммед
19' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
1:1
22' Гол
Ламкель Зе Дидье

Ход матча

19'
0:1
Бамба Мохаммед
(Луза Имран)
19'
Н'Дорам Кевин
 
22'
Ламкель Зе Дидье
(Микаутадзе Жорж)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество передач 273
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 121
Мец 52.1% (63)
X 39.7% (48)
Лорьян 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мец
Ничья
Лорьян
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
11
Ламкель
Зе
Дидье
10
Микаутадзе
Жорж
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
Мец
4-1-4-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Мец
Лорьян

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л1
5:1
Л1
3:3
Л1
0:4
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
К
0:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
0.78

Среднее время на гол

41
115

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
71

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.15
Сабали Шейх 3 0.15
Микаутадзе Жорж 2 0.1
Асоро Йоэль 2 0.1
Юдоль Матьё 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Камара Ламин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Ламкель Зе Дидье 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.25
Крупи Эли Джуниор 4 0.2
Тосин Айегун 2 0.1
Бамба Мохаммед 2 0.1
Бамба Дьенг 2 0.1
Дукуре Сирине 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Понсо Жульен 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Сабали Шейх 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Менди Формоз III 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Мец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
7
Мец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лорьян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

6
11
Мец
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Лорьян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
5%
6
29%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
6
32%
4
19%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
25%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
38%
3
13%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Пропущено

29
42
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
6
21%
6
14%
1-15
3
10%
8
19%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
2
7%
7
17%
61-75
8
28%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1
ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0
Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0

Результаты матчей

Мец
Лорьян

Точный счет

0:1
5 раз 56%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
7 раз 37%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мец
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
6
4
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1
9
1.5
2
7
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
11
8
4
15
1.5
8
11
2
17
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 4:0 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 0:3 Заявка 20 9 3 8 25 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 3:0 Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
15.
Мец
 1:1 Заявка 20 4 5 11 17 - 30 17
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:4 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 20 2 8 10 25 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 4:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 0:3 Заявка 10 5 1 4 10 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 3:0 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 11 7
18.
Клермон
 0:4 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
6.
Реймс
 0:3 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 4:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 3:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 1:1 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 0:4 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 0 4 6 8 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 7 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Аджей Натаниэль выиграл воздушное противоборство у Ламкель Зе Дидье.
  • 45'
    Контроль мяча: Мец: 43%, Лорьян: 57%.
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    • 41'
      Аджей Натаниэль из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Луза Имран. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Лорьян: 58%.
    • 40'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Мец 52.1% (63)
    X 39.7% (48)
    Лорьян 8.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Лорьян
    3.10
    3.70
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    4.17
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:1 Лорьян

    Исход игры
    Мец
    52.1% (63)
    Ничья
    39.7% (48)
    Лорьян
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.41% (26)
    Меньше
    77.59% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (44)
    1:0 Мец
    31.4% (38)
    2:1 Мец
    13.2% (16)
    1:2 Лорьян
    6.6% (8)
    2:0 Мец
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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