Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Шейк Сабали не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Луза Имран . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Мец

32' Удар от ворот произведет Мец

32' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

30' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Бамба Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Лорьян

24' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Мец

22' Г О О О О Л - Ламкель Зе Дидье забивает с правой ноги!

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О Л - Бамба Мохаммед забивает с правой ноги!

19' Луза Имран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Луза Имран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

14' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Мец

12' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

11' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мец начинает с центра поля