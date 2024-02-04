Тур: 20. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
0:1
19' ГолБамба Мохаммед
19' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
1:1
22' ГолЛамкель Зе Дидье
1:2
58' ГолКацерис Панос
77' Желтая карточкаСабали Шейх
83' Желтая карточкаКолин Максим
90' Желтая карточкаМенди Формоз III
90'+6
Ход матча
19'
0:1
19'
22'
58'
1:2
75'
77'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
386 Количество передач 541
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Камара
Ламин
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
38 Сане СадибуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Саоки ДжиноПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Мец
Лорьян
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
0.78
Среднее время на гол
41
115
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
71
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.15
|Сабали Шейх
|3
|0.15
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.1
|Асоро Йоэль
|2
|0.1
|Юдоль Матьё
|1
|0.05
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.05
|Камара Ламин
|1
|0.05
|Траоре Исмаэль
|1
|0.05
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.05
|Мазиз Юссеф
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.25
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.2
|Тосин Айегун
|2
|0.1
|Бамба Мохаммед
|2
|0.1
|Бамба Дьенг
|2
|0.1
|Дукуре Сирине
|1
|0.05
|Луза Имран
|1
|0.05
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Абергель Лоран
|1
|0.05
|Понсо Жульен
|1
|0.05
|Йонгва Дарлин
|1
|0.05
|Туре Сулейман
|1
|0.05
|Кари Айман
|1
|0.05
|Менди Бенжамен
|1
|0.05
|Кацерис Панос
|1
|0.05
|Ле Бри Тео
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|4
|0
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Колин Максим
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ласло Болони
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|4
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Мец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
7
Мец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лорьян
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
6
11
Мец
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
42%
0
0%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
6
27%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
5%
6
29%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
6
32%
4
19%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
24%
5
20%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
6
35%
3
12%
61-75
3
18%
6
24%
76-90
Пропущено
31
43
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
6
19%
6
14%
1-15
4
13%
9
21%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
6
19%
5
12%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
8
26%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1
ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0
Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0
Результаты матчей
Мец
Лорьян
Точный счет
0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
7 раз 35%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мец
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
37
64
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
19
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
128
416
911
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 17
|36
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 14
|35
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|24 - 19
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 27
|30
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|16.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|17 - 31
|16
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|26 - 42
|16
|18.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 1:2 Лорьян
Исход игры
Мец
52.1% (63)
Ничья
39.7% (48)
Лорьян
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.41% (26)
Меньше
77.59% (90)
Обе команды забьют
Да
60.34% (70)
Нет
39.66% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (44)
1:0 Мец
31.4% (38)
2:1 Мец
13.2% (16)
1:2 Лорьян
6.6% (8)
2:0 Мец
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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