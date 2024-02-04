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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Мец
1:2
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
19' Гол
Бамба Мохаммед
19' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
1:1
22' Гол
Ламкель Зе Дидье
1:2
58' Гол
Кацерис Панос
77' Желтая карточка
Сабали Шейх
83' Желтая карточка
Колин Максим
90' Желтая карточка
Менди Формоз III
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Бамба Мохаммед
(Луза Имран)
19'
Н'Дорам Кевин
 
22'
Ламкель Зе Дидье
(Микаутадзе Жорж)
1:1
58'
1:2
Кацерис Панос
60'
Сабали Шейх
Камара Ламин
 
71'
 
Бакайоко Тьемуэ
Кари Айман
75'
Атта Артур
Канде Фали
 
77'
Сабали Шейх
 
79'
 
Бамба Дьенг
Бамба Мохаммед
79'
 
Буанани Бадредин
Луза Имран
83'
Колин Максим
 
84'
Сане Садибу
Колин Максим
 
85'
Асоро Йоэль
Ван Ден Керкхоф Кевин
 
85'
Тетте Бенджамин
Микаутадзе Жорж
 
88'
 
Менди Формоз III
Кацерис Панос
90'
 
Менди Формоз III

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 386 Количество передач 541
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Мец 52.1% (63)
X 39.7% (48)
Лорьян 8.3% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
11
Ламкель
Зе
Дидье
10
Микаутадзе
Жорж
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
Мец
4-1-4-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Мец
Лорьян

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л1
5:1
Л1
3:3
Л1
0:4
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
К
0:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
0.78

Среднее время на гол

41
115

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
71

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.15
Сабали Шейх 3 0.15
Микаутадзе Жорж 2 0.1
Асоро Йоэль 2 0.1
Юдоль Матьё 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Камара Ламин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Ламкель Зе Дидье 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.25
Крупи Эли Джуниор 4 0.2
Тосин Айегун 2 0.1
Бамба Мохаммед 2 0.1
Бамба Дьенг 2 0.1
Дукуре Сирине 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Понсо Жульен 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Кацерис Панос 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Колин Максим 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Мец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
7
Мец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лорьян
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

6
11
Мец
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
42%
0
0%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
6
27%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
5%
6
29%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
6
32%
4
19%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
24%
5
20%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
6
35%
3
12%
61-75
3
18%
6
24%
76-90

Пропущено

31
43
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
6
19%
6
14%
1-15
4
13%
9
21%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
6
19%
5
12%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
8
26%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1
ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0
Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0

Результаты матчей

Мец
Лорьян

Точный счет

0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
7 раз 35%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мец
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
12
8
4
16
1.5
9
11
2
18
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 0:0 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
15.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
16.
Мец
 Заявка 20 4 4 12 17 - 31 16
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 0:0 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Н'Дорам Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Менди Формоз III получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Безумный фол. Менди Формоз III грубо играет против соперника. Пострадал Юдоль Матьё
  • 95'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Асоро Йоэль нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Мец пытается что-то создать.
  • 94'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Мец пытается что-то создать.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Атта Артур из команды Мец поставил подножку. Пострадал Бакайоко Тьемуэ
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Мец 52.1% (63)
    X 39.7% (48)
    Лорьян 8.3% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:2 Лорьян

    Исход игры
    Мец
    52.1% (63)
    Ничья
    39.7% (48)
    Лорьян
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.41% (26)
    Меньше
    77.59% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (44)
    1:0 Мец
    31.4% (38)
    2:1 Мец
    13.2% (16)
    1:2 Лорьян
    6.6% (8)
    2:0 Мец
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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