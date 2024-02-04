Тур: 20. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
11
Уна
Адам
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
24 Илич АндрейНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Клермон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
225
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|7 (1)
|0.35
|Языджи Юсуф
|3
|0.15
|Диаките Бафоде
|3
|0.15
|Жегрова Эдон
|2
|0.1
|Андре Бенжамин
|2
|0.1
|Йоро Лени
|2
|0.1
|Сантос Тиаго
|1
|0.05
|Кабелла Реми
|1
|0.05
|Кавалейру Иван
|1
|0.05
|Уна Адам
|1
|0.05
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.15
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.15
|Конате Шейк
|2
|0.1
|Маньен Йоанн
|2
|0.1
|Аллевина Джим
|2
|0.1
|Гоналон Максим
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Ветеска Матеуш
|1
|0.05
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.05
|Бутубба Биляль
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Рибейро Александро
|3
|1
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Паулу Фонсека
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
7
2
Лилль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Клермон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
36%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
4
31%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
23
15
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
10
43%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
5
19%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
6
40%
3
11%
61-75
2
13%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0
Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1
Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1
Результаты матчей
Лилль
Клермон
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Лилль
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
109
712
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|1:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|25 - 14
|35
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|24 - 19
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|25 - 24
|31
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|16 - 25
|18
|15.
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 29
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|0:1 Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 33
|15
|18.
|0:0 Заявка
|20
|2
|8
|10
|24 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 10
|7
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|6.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|1:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 14
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Клермон
Исход игры
Лилль
95% (113)
Ничья
4.2% (5)
Клермон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (31)
Меньше
73.28% (85)
Обе команды забьют
Да
27.59% (32)
Нет
72.41% (84)
Популярный счёт
2:0 Лилль
51.3% (61)
2:1 Лилль
21.8% (26)
1:0 Лилль
16.8% (20)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Лилль
2.5% (3)
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