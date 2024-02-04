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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лилль
1:0
Первый тайм: 15'
Клермон
0'
1:0
10' Гол
Дэвид Джонатан

Ход матча

10'
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 119
Лилль 95% (113)
X 4.2% (5)
Клермон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
Лилль
4-2-3-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Клермон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (1) 0.35
Языджи Юсуф 3 0.15
Диаките Бафоде 3 0.15
Жегрова Эдон 2 0.1
Андре Бенжамин 2 0.1
Йоро Лени 2 0.1
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.15
Чам Мухаммед 3 (1) 0.15
Конате Шейк 2 0.1
Маньен Йоанн 2 0.1
Аллевина Джим 2 0.1
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Киэ Грежон 1 (1) 0.05
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 4 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Паулу Фонсека 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Лилль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

7
2
Лилль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Клермон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
36%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
4
31%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

23
15
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
10
43%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
5
19%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
6
40%
3
11%
61-75
2
13%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0
Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1
Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1

Результаты матчей

Лилль
Клермон

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Лилль
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
1
9
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
4
15
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 1:0 Заявка 20 9 8 3 25 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 0:0 Заявка 20 9 4 7 25 - 24 31
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
13.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 20 3 9 8 16 - 25 18
15.
Мец
 0:0 Заявка 20 4 5 11 16 - 29 17
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:1 Заявка 20 3 6 11 16 - 33 15
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 20 2 8 10 24 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 1:0 Заявка 10 7 2 1 15 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 0:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 10 7
18.
Клермон
 0:1 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
6.
Реймс
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 1:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 11 2 4 5 6 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 7 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 3'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 3'
      Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Гастьен Йоан из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 1'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Клермон начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Клермон.
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    Прогнозы 119
    Лилль 95% (113)
    X 4.2% (5)
    Клермон 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Клермон
    4.90
    8.50
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Клермон

    Исход игры
    Лилль
    95% (113)
    Ничья
    4.2% (5)
    Клермон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (31)
    Меньше
    73.28% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    27.59% (32)
    Нет
    72.41% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    51.3% (61)
    2:1 Лилль
    21.8% (26)
    1:0 Лилль
    16.8% (20)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Лилль
    2.5% (3)
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