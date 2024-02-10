  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Айнтрахт Бр
2:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
10' Желтая карточка
Юнг Себастьян
1:0
13' Пенальти
Hasan Kurucay
71' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
72' Желтая карточка
Краусе Робин
2:0
75' Гол
Бисакшич Эрмин
90' Желтая карточка
Бормут Робин
90'+5

Ход матча

10'
 
Юнг Себастьян
13'
Hasan Kurucay
1:0
46'
 
Бормут Робин
Франке Марсель
59'
Тауэр Никлас
Johan Gomez
 
59'
Лукоки Андерсон
Донкор Антон
 
60'
 
Йенсен Леон
Бурнич Дженис
71'
Лукоки Андерсон
 
72'
Краусе Робин
 
72'
 
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
72'
 
Шлойзенер Фабиан
Зивзивадзе Буду
75'
Бисакшич Эрмин
(Hasan Kurucay)
2:0
84'
 
Байфус Марцель
Небель Пауль
84'
Уджа Энтони
Кауфманн Фабио
 
85'
Крюгер Флориан
Филипп Райан
 
88'
Гризбек Себастьян
Хельгасон Торир
 
90'
 
Бормут Робин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 242 Количество передач 627
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
37
Кауфманн
Фабио
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
15
Бурнич
Дженис
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
11
Зивзивадзе
Буду
9
Матанович
Игорь
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.24
Филипп Райан 3 0.14
Уджа Энтони 3 0.14
Бисакшич Эрмин 3 0.14
Johan Gomez 2 0.1
Крюгер Флориан 1 0.05
Иванов Роберт 1 0.05
Донкор Антон 1 0.05
Хельгасон Торир 1 0.05
Hasan Kurucay 1 (1) 0.05
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 7 0.33
Зивзивадзе Буду 7 0.33
Ванитцек Марвин 6 (1) 0.29
Шлойзенер Фабиан 5 0.24
Штиндль Ларс 3 0.14
Бурнич Дженис 2 0.1
Йенсен Леон 2 0.1
Небель Пауль 1 0.05
Бормут Робин 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Франке Марсель 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 6 0
Краусе Робин 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 6 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Юнг Себастьян 2 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Рапп Николай 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
9
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
20
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
15%
6
38%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
21%
6
29%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
3
43%
3
15%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Пропущено

18
17
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
6
33%
6
35%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
17%
7
41%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Забито

20
36
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
10%
10
28%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
7
19%
31-45
4
20%
6
17%
46-60
4
20%
2
6%
61-75
4
20%
7
19%
76-90

Пропущено

32
38
21 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
5
16%
7
18%
1-15
7
22%
8
21%
16-30
9
28%
5
13%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
4
13%
11
29%
61-75
6
19%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0
Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1
Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
8
3
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
5
15
1.5
13
7
2
18
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
6.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
7.
Падерборн
 20 9 4 7 32 - 32 31
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 20 6 3 11 33 - 41 21
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
9.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
11.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
6.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
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    • 46'
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Г О О О О Л - Хасан Куручай из команды Айнтрахт Бр забивает с точки!
    • 10'
      Юнг Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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