Тур: 21. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЮнг Себастьян
1:0
13' ПенальтиHasan Kurucay
71' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
72' Желтая карточкаКраусе Робин
2:0
75' ГолБисакшич Эрмин
90' Желтая карточкаБормут Робин
90'+5
Ход матча
10'
13'
1:0
71'
72'
75'
2:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
242 Количество передач 627
-
34 Владение мячом, % 66
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
17 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|5
|0.24
|Филипп Райан
|3
|0.14
|Уджа Энтони
|3
|0.14
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.14
|Johan Gomez
|2
|0.1
|Крюгер Флориан
|1
|0.05
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Донкор Антон
|1
|0.05
|Хельгасон Торир
|1
|0.05
|Hasan Kurucay
|1 (1)
|0.05
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|7
|0.33
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.33
|Ванитцек Марвин
|6 (1)
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.24
|Штиндль Ларс
|3
|0.14
|Бурнич Дженис
|2
|0.1
|Йенсен Леон
|2
|0.1
|Небель Пауль
|1
|0.05
|Бормут Робин
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|6
|0
|Краусе Робин
|5
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|6
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Юнг Себастьян
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
9
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
5
20
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
15%
6
38%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
21%
6
29%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Забито
7
20
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
3
43%
3
15%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
2
29%
4
20%
76-90
Пропущено
18
17
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
6
33%
6
35%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
17%
7
41%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Забито
20
36
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
10%
10
28%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
7
19%
31-45
4
20%
6
17%
46-60
4
20%
2
6%
61-75
4
20%
7
19%
76-90
Пропущено
32
38
21 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
5
16%
7
18%
1-15
7
22%
8
21%
16-30
9
28%
5
13%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
4
13%
11
29%
61-75
6
19%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0
Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1
Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
37
83
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
28
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
173
515
137
218
614
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8